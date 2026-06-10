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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
172
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1 мин

Представительница Украины на конкурсе Miss Grand International в черном платье появилась на церемонии в Нью-Йорке

Диана Погорелая побывала на мероприятии в рамках кинофестиваля Tribeca.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Диана Погорелая

Диана Погорелая / © Getty Images

Представительница Украины на конкурсе Miss Grand International 2025 — Диана Погорелая — посетила церемонию вручения премии «Emerging Icons», которая состоялась в рамках кнофестиваля Tribeca в Нью-Йорке.

На мероприятии девушка предстала в черном обтягивающем платье, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел бретельки и акцентные чашки на лифе.

Диана Погорелая / © Getty Images

Диана Погорелая / © Getty Images

Аутфит Диана дополнила черными босоножками, укладкой с ровным пробором, макияжем в натуральных оттенках и молочным маникюром. Уши она украсила элегантными серьгами от Chanel, а на плече у нее висела черная стеганая сумка с золотыми ручками.

Напомним, 23-летняя Диана Погорелая родилась в Днепре, но сейчас проживает в Нью-Йорке. Конкурс красоты Miss Grand International 2026 состоится в октябре в Индии.

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Дата публикации
Количество просмотров
172
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