Представительница Украины на конкурсе Miss Grand International в черном платье появилась на церемонии в Нью-Йорке

Диана Погорелая / © Getty Images

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Представительница Украины на конкурсе Miss Grand International 2025 — Диана Погорелая — посетила церемонию вручения премии «Emerging Icons», которая состоялась в рамках кнофестиваля Tribeca в Нью-Йорке.

На мероприятии девушка предстала в черном обтягивающем платье, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел бретельки и акцентные чашки на лифе.

Диана Погорелая / © Getty Images

Аутфит Диана дополнила черными босоножками, укладкой с ровным пробором, макияжем в натуральных оттенках и молочным маникюром. Уши она украсила элегантными серьгами от Chanel, а на плече у нее висела черная стеганая сумка с золотыми ручками.

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Напомним, 23-летняя Диана Погорелая родилась в Днепре, но сейчас проживает в Нью-Йорке. Конкурс красоты Miss Grand International 2026 состоится в октябре в Индии.

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