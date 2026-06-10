Война до 2027-го, два лагеря украинцев и потерянный правительственный телефон: новый громкий скандал вокруг Мендель

Скандал с Менделя: эксречница ОП заявила о «два лагеря» в Украине / © ТСН

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Бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая недавно дала интервью американскому блогеру Такеру Карлсону, снова отметилась скандальным заявлением.

В своем Facebook она написала, что в Украине якобы есть два лагеря — «за мир» и «за войну».

Скандальное заявление Мендель

Мендель снова обвинила украинские власти в том, что им якобы выгодна война.

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«Конечно, за ними — огромные деньги на пропаганду и разрешение на безнаказанность. У них тысячи купленных голов, полезных идиотов и запуганных в безнадежности людей. Они готовы запугивать, травить, насылать ботов, превращать половину нации в врагов народа, поучать, морализировать, учить вас, что ваши сыновья должны погибнуть за государство, и убеждать, что если вы хотите завершения войны — вы какие-то не такие, глупые, если не сумасшедшие. Они убеждают, что коррупции не существует, что все украинцы должны быть бедными, что ТЦК, которое вылавливает мужчин как зверей, известное пытками и нарушениями прав человека — это не наши галлюцинации, а настоящая российская пропаганда. Что мир невозможен только из-за Путина, что лучший герой — мертвый, а все, кого показывают по телевизору, говорят правду», — пишет Мендель.

Бывший спикер Зеленского уже договорилась до того, что назвала своего бывшего шефа диктатором.

«И еще вот этот месседж — "потерпите еще немного". Еще несколько месяцев — и мы выиграем, еще полгода — и в России закончатся ресурсы, еще год — и война закончится. У каждой диктатуры была своя пропаганда. И у каждой она работала по одному принципу: критиков — заткнуть, уничтожить, затравить, а медийную систему наполнить нужными людьми и месседжами», — написала она.

Мендель утверждает (не указывая, на какие источники ссылается), что якобы этим летом будет предпринята последняя в этом году попытка завершения войны. Она уверяет, что если этого не произойдет, то война будет продолжаться как минимум до марта 2027 года.

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Бывший пресс-секретарь президента утверждает, что якобы Украине предлагают «разные варианты окончания войны», но обвиняет, что «украинское руководство их все отвергает».

«Плата за продолжение войны будет одна — снова реки крови украинцев, снова страшная зима без электричества и отопления. Снова сотни тысяч беженцев», — пугает Мендель.

Реакция украинцев в Сети — возмущение и кринж

Журналист Дмитрий Дидора в своей статье в издании «Антонина», отмечает, что тезис Мендель о «разделении» украинцев далеко не нов.

Он напомнил, что тезис о «сортах украинцев» еще в 2004 году продвигали в Украине российские политтехнологи Глеб Павловский и Тимофей Сергейцев.

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© Общественное движение "ЧЕСНО"

Военная корреспондентка Hromadske Диана Буцко лаконично прокомментировала пост Мендель.

Журналистка Елена Козий подчеркнула, что разделять общество, особенно во время войны — прямая угроза безопасности.

Другие пользователи возмущаются тем, что Мендель фактически призывает к капитуляции.

А известный военный Сергей Гнездилов, хоть и сам не раз критиковал власть, в присущей себе манере ответил экс-спикеру.

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Напилась и потеряла телефон — американский журналист подозревает, что Мендель работает на РФ из-за компромата

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель может делать свои критические заявления об Украине и своем бывшем шефе по прямому указанию Кремля, потому что РФ может иметь на нее компромат.

Такое мнение, комментируя последнее заявление Мендель, высказал американский журналист Джей Пи Линдсли в соцсети Х.

«Я однажды был на вечеринке, где она забыла свой правительственный мобильный телефон, потому что была настолько пьяной. Я держал его при себе, пока не вернулась ее служба безопасности, чтобы забрать. Это просто намекает, что вполне вероятно, у России мог бы быть компромат на нее, что объясняет, почему она в последнее время абсолютно и лживо очерняет Украину», — предположил журналист.

Как изменились заявления Мендель

Юлия Мендель была пресс-секретарем Зеленского с июня 2019 года по июль 2021 года. В 2021 году она написала книгу «Каждый из нас президент», в которой хвалила Владимира Зеленского.

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В одном из заявлений она назвала Зеленского «величайшим лидером современности».

Однако сейчас она резко изменила свою риторику. В прошлый раз Мендель подверглась критике после своего резонансного интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Тогда Мендель сделала ряд критических заявлений о Зеленском и обратилась к Путину.

Обо всех этапах жизни бывшего спикера Владимира Зеленского и о ее последних откровениях читайте в этой статье ТСН.ua.

Напомним, что в январе Юлия Мендель заявила, что бывший глава ОП Ермак занимается магией и привозил для разных обрядов «магов» из Израиля, Грузии и Латинской Америки. Над этим заявлением долго смеялись, однако, как оказалось, насчет Ермака она была права. По крайней мере, отчасти.

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Прокуроры в суде заявили, что экс-глава ОП Андрей Ермак советовался по поводу назначений министров с контактом «Вероника Феншуй Офис».

По информации САП, Ермак посылал гадалке данные о датах рождения потенциальных кандидатов на высшие государственные должности, чтобы получить «зеленый свет» на их назначение. Среди лиц, судьбу которых якобы определяли звезды, были ключевые фигуры украинской политики.

Впоследствии журналисты выяснили, кто скрывается под этим никнеймом — Вероника Аникиевич (также использует фамилию Даниленко), которая является жительницей Киева и называет себя консультантом по астрологии.

Дата публикации 14:06, 12.05.26 Количество просмотров 115 «Давно не в себе»: резкая реакция ОП на интервью Мендель Такеру Карлсону

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