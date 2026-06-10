Трамп угрожает возобновить удары по Ирану: что его разозлило

Трамп пригрозил Ирану масштабными и мощными бомбардировками / © Getty Images

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США в ближайшее время могут возобновить масштабные бомбардировки Ирана.

Об этом он сказал во время беседы с журналистами в Белом доме.

По словам Трампа, в ответ на сбитие американского вертолета Apache вблизи Ормузского пролива «США нанесут по ним удары, очень мощные удары».

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«Исходя из ситуации с вертолетом, думаю, у нас есть на это право. Они сбили очень выдающийся вертолет — действительно невероятную машину. Сначала они говорили, что этого не делали, а потом признали, что сделали. Бомба была в вертолете. Она не взорвалась. Вертолет горел, но бомба не сдетонировала. Там были только эти двое парней. Они умели летать, но очень повезло. А потом мы отправили беспилотный катер, двигавшийся на очень высокой скорости. Но это была отличная спасательная операция», — рассказал в своей манере Трамп.

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Он пояснил, что дал Ирану «отдых» по просьбе Пакистана.

Кроме того, Трамп заявил, что Штаты «очень близки» к достижению соглашения с Ираном, но обвинил ближневосточную страну в том, что она хотя бы выставить США дураком.

«Я работаю с Ираном уже несколько месяцев, и они должны подписать это соглашение. Это хорошая сделка. Это не позволяет им иметь ядерное оружие. Фактически это полностью запрещает им когда-либо иметь ядерное оружие», — сказал он.

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Напомним, два члена экипажа Apache были спасены морским беспилотником во время первой подобной операции, проведенной американскими военными. Они не пострадали в результате аварии.

Также мы писали, что Израиль проигнорировал просьбу Трампа и атаковал Иран.

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