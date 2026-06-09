Иран сбил американский вертолет: Трамп сообщил, что готовит в ответ

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские военные якобы сбили американский боевой вертолет Apache во время патрулирования над Ормузским проливом. По его словам, экипаж не пострадал, однако Вашингтон намерен ответить на атаку.

Об этом Трамп написал в своем заявлении на Truth Social.

«Меня только что проинформировали наши крупные военные, что минувшей ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache во время патрулирования над Ормузским проливом. На борту находились два пилота, оба живы и невредимы», — заявил он.

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Заявление Трампа

В то же время, американский президент подчеркнул, что США считают необходимым отреагировать на инцидент.

«Несмотря на это, Соединенные Штаты, безусловно, должны ответить на эту атаку. Благодарю за внимание этот вопрос», — добавил Трамп.

Пока официального подтверждения инцидента от Пентагона или иранской стороны нет.

США против Ирана — актуальная информация о противостоянии

Ранее Дональд Трамп рассказал, когда он объявит о «полной победе» над Ираном. Президент США выразил уверенность, что Вашингтон в скором времени добьется значительного успеха в этом противостоянии. По его словам, это может произойти уже в ближайшие две недели.

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Также Дональд Трамп заявлял, что Израиль должен согласиться с возможным соглашением между Вашингтоном и Тегераном, если такое решение примет Белый дом.

Напомним, что Израиль нанес удары по военным объектам в западной и центральной частях Ирана.

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