Три коробки чеков после разрыва: парень выставил бывшей счет за общие расходы

Расставание / © pixabay.com

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В Малайзии парень после разрыва отношений направил бывшей три коробки с чеками за три года их совместной жизни. Он хранил документы от покупок, походов в кино, путешествий и шопинга, а после расставания попросил девушку компенсировать половину расходов.

Об этой истории сообщает Wake Up Singapore.

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Парень три года хранил чеки: бывшая думала, что это воспоминания

По словам девушки, ее бывший имел привычку хранить чеки всякий раз, когда они что-то покупали вместе. Речь шла о расходах на еду, кино, путешествия и покупки.

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«Он говорил, что ему нравится хранить чеки как маленькие воспоминания о нашем времени вместе», — рассказала девушка.

Она поверила этому объяснению и в течение трех лет не видела в такой привычке ничего необычного.

После расставания девушка думала, что они пойдут каждый своей дорогой. Однако через несколько дней на пороге ее дома появились три больших коробка.

Внутри были все чеки, которые он собирал в течение трех лет их отношений. Причем документы были аккуратно разложены по годам и месяцам.

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«Я открыла коробки и увидела чеки, аккуратно разложенные по годам и месяцам. Это выглядело не как воспоминания, а как финансовый отчет», — рассказала девушка.

Вскоре она получила сообщение от бывшего, объяснившее, зачем он так тщательно хранил чеки. По словам девушки, парень написал, что все документы подтверждают их общие затраты за три года.

«Он написал, что это наши общие расходы за три года, и попросил меня заплатить мою половину. Я была в шоке», — вспомнила она.

Так что то, что девушка считала маленькими сувенирами в память о совместной жизни, оказалось своеобразным архивом расходов. В конце концов, бывший решил подвести финансовые итоги их отношений уже после разрыва.

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«Смеяться или плакать»: как девушка отреагировала на счет от бывшего

Девушка призналась, что после получения трех коробок не знала, смеяться или плакать. Она была уверена, что бывший хранил чеки как маленькие напоминания об их совместной жизни, поэтому увиденное стало для нее настоящей неожиданностью.

Обычные чеки по ресторанам, кино, путешествиям и магазинам вдруг превратились в подробный подсчет расходов за три года отношений. К тому же, бывший не просто хранил их, а тщательно сортировал по годам и месяцам, словно заранее готовился к окончательному расчету.

Напомним, ранее мы рассказывали историю девушки, которая боролась с раком и решила устроить свадьбу без жениха. Она не хотела умирать, так и не побывав невестой, потому организовала собственную свадебную церемонию сама.

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