Не хотела умереть, так и не став невестой: больная раком женщина устроила свадьбу без жениха

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49-летняя британка Аманда Барнс, борющаяся с неизлечимым раком молочной железы, осуществила одну из своих самых заветных мечт — надела свадебное платье и устроила торжество, хотя жениха у нее не было. Женщина объяснила, что не хотела умереть, так и не почувствовав себя невестой.

Об истории Аманды пишет Mirror.

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Первые тревожные симптомы женщина заметила ещё в октябре 2021 года. Под левой рукой она обнаружила опухоль размером примерно с две виноградины, а также у нее был отек груди и периодически она чувствовала то жар, то холод.

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Аманда обратилась к врачу и несколько раз проходила ультразвуковые обследования, однако сначала они не выявили ничего необычного. В то же время её состояние не улучшалось: женщина чувствовала себя измождённой и была убеждена, что с её организмом что-то не так.

Только после биопсии летом 2022 года у неё диагностировали рак молочной железы третьей стадии. Спустя несколько месяцев ПЭТ-сканирование показало, что болезнь уже распространилась на позвоночник. Рак перешел в четвертую стадию, и врачи предупредили Аманду, что она может не дожить до марта 2023 года.

Несмотря на прогноз, женщина продолжила лечение. Она прошла лучевую терапию опухолей позвоночника, а также старалась не отказываться от привычного образа жизни — путешествовала, ходила в походы и проводила как можно больше времени со своими детьми, 20-летнего Коннора и 17-летней Руби.

В марте 2026 года стало известно, что рак распространился также на бедренные кости и бедра, поэтому Аманде назначили химиотерапию. Именно тогда она решила больше не откладывать давнюю мечту о свадьбе.

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Барнс никогда не была замужем и, по её словам, просто не встретила человека, с которым хотела бы создать семью. Однако ждать «идеальных обстоятельств» она больше не хотела.

Друзья помогли ей найти свадебное платье с облегающим лифом, прямой юбкой и высоким разрезом. 16 августа Аманде сделали прическу и макияж, после чего она отпраздновала этот особенный день вместе с примерно 30 самыми близкими друзьями и родственниками в отеле недалеко от Ньютон-Абботта.

Жениха на торжестве не было, но, как говорит Аманда, для неё это не имело значения.

«Возможно, жениха и не было, но это не имело значения, потому что любви хватало. И я надела платье своей мечты», — рассказала она.

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Женщина отмечает, что рак уже многое у неё отнял, поэтому пока она способна самостоятельно принимать решения, не хочет позволять болезни лишать её радости жизни.

Позже состояние Аманды вновь ухудшилось. После нескольких курсов химиотерапии 26 августа врачи сообщили, что рак распространился на мозг. Из-за поражения глаза она также потеряла зрение на правый глаз.

В настоящее время Барнс продолжает проходить химиотерапию в частной клинике в Лондоне. По её словам, за последние четыре года на частное лечение было потрачено около 700 тысяч фунтов стерлингов, которые в основном покрывала медицинская страховка. Она также запустила сбор средств на возможное дальнейшее лечение.

Аманда говорит, что её история для неё — это не только рак или свадебное платье. Она хочет напомнить другим, что не стоит откладывать важные дела в ожидании, пока обстоятельства станут идеальными.

«Отправься в путешествие. Надень платье. Проведи время со своими детьми. Скажи людям, которых ты любишь, что они для тебя значат. Создай воспоминание, пока можешь», — призвала она.

Напомним, ранее мы сообщали, что 74-летней американке предстояла ампутация правой ноги из-за рака кожи. Однако операция обернулась ошибкой, из-за которой в итоге она осталась без обеих ног.

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