Пролежали более 100 лет на дне моря: дайверы подняли артефакты из «близнеца Титаника»

Дайверы нашли артефакты на «Британнике»

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Неделя напряженной работы и судно, к которому почти никому не позволяют приближаться, — дайверам удалось поднять из воды несколько артефактов с корабля, который является «близнецом» «Титаника». Найденные артефакты уже готовят к выставке. История их происхождения оказалась гораздо более странной, чем можно было ожидать.

Об этом рассказывает Daily Galaxy.

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11 водолазов спустились к затонувшему кораблю-близнецу «Титаника»: что они нашли

Международная команда дайверов подняла ценные артефакты из обломков «Британника» — судна-близнеца легендарного «Титаника», которое покоится на глубине около 120 метров у греческого острова Кея. Семидневная экспедиция, официально одобренная Министерством культуры Греции, позволила достать со дна колокол смотрового поста и керамическую плитку из турецкой бани судна.

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«Британник» затонул во время Первой мировой войны из-за подрыва на немецкой мине. Из-за значительной глубины и бурных вод место катастрофы долгое время оставалось доступным только для узкого круга высококлассных специалистов, поэтому любая официальная экспедиция является сенсацией.

Поднятые находки в скором времени покажут в музее. Они являются редким материальным свидетельством истории корабля, который был несколько больше и новее «Титаника», но известным гораздо меньше.

Обломки судна лежат примерно в 72 километрах юго-восточнее Афин в Эгейском море. Сложными оказались как спуск на глубину, так и работа на месте. Помехами для дайверов были сильные подводные течения и плохая видимость на экстремальной глубине.

Внутри судна водолазам приходилось передвигаться по узким отсекам, состояние которых кое-где было чрезвычайно аварийным и хрупким. Чтобы работать на такой глубине, дайверы использовали специальные дыхательные аппараты ребризеры, а также целенаправленно искали конкретные предметы.

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Впрочем, поднять абсолютно все запланированное не удалось — разрушения самого корпуса и вещей внутри него сделало невозможным подъем из воды нескольких артефактов.

Что удалось найти на «Британнике»

Как сообщает Kathimerini, дайверы подняли из воды смотровой колокол и левый навигационный фонарь. Кроме этого, на поверхность достали керамическую плитку из турецкой бани и посеребренные подносы из кают первого класса. Из кают второго класса достали пассажирский бинокль и фарфоровую раковину.

Каждый артефакт сперва клали в мешок для подъема, затем в защитный контейнер. После этого артефакт сразу очищали от налета и грязи.

Впоследствии артефакты перевезли в реставрационные лаборатории Управления подводных древностей. Специалисты готовят их для Национального музея подводных древностей, который строят в Пирее. Экспонаты из «Британника» будут центром экспозиции, посвященной Первой мировой войне.

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Судно «Британник» было спущено на воду в 1914 году как пассажирский лайнер класса «Олимпик» компании White Star Line. Но с началом Первой мировой войны его переоборудовали в госпитальное судно для Королевского военно-морского флота Великобритании.

В ноябре 1916 года, во время рейса в госпиталь на греческом острове Лемнос, лайнер подорвался на немецкой мине вблизи острова Кея. Корабль полностью ушел под воду менее чем за час. 30 человек из 1065, находившихся на борту, погибли, ведь спасательные лодки затянуло под винты судна.

На дне Гибралтарского залива нашли более сотни затонувших кораблей

Напомним, в Гибралтарском заливе археологи нашли 151 подводный археологический памятник, среди которых 134 затонувших корабля разных эпох — от V века до н.э. до Второй мировой войны В этом стратегическом морском коридоре задокументированы суда испанского, британского, венецианского и голландского происхождения.

Особое внимание исследователей привлекли три средневековых судна времен исламского правления, а также канонерка XVIII века Puente Mayorga IV с необычной находкой — деревянным ящиком в форме книги, в которой хранились расчески.

Уникальные подводные объекты оказались под угрозой из-за строительства портовой инфраструктуры, дноуглубительных работ, повышения уровня моря и распространения инвазивных водорослей. Для сохранения и популяризации этого наследия ученые создают цифровые модели и 360-градусные видео затонувших кораблей для музеев и онлайн доступа.

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