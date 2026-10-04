Никогда не заказывайте это в индийских ресторанах: подборка сомнительных блюд от шефа

Какие блюда индийской кухни не стоит заказывать / © Unsplash

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Выбирать еду в индийском ресторане бывает непросто из-за большого разнообразия позиций. Но сделать выбор точно станет легче после советов шеф-повара Санджая Гура. Сооснователь лондонского ресторана современной индийской кухни KOKUM рассказал, от каких блюд индийской кухни в заведениях лучше воздержаться.

Об этом пишет Daily Mail.

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Шеф-повар назвал блюда, которые никогда не стоит заказывать в индийских ресторанах

Эксперт отмечает, что всегда с осторожностью относится к заведениям с огромным меню, поскольку ни одна кухня не может одинаково качественно специализироваться на всем. Главная проблема большого ассортимента состоит в том, что вряд ли каждому блюду уделяют должное внимание и готовят его из свежих ингредиентов.

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Кулинар выделил позиции, заказ которых может разочаровать.

Неоново-красная курица тикка

«Если курицу тикка подают почти флуоресцентно-красной, я чувствую тревожные колокольчики», — говорит шеф-повар.

По его словам, качественная курица не требует искусственных красителей для привлекательности. Курица не должна выглядеть так, будто ее щедро облили красным пищевым красителем.

Слишком большое меню

«Когда я вижу много страниц блюд, которые охватывают все возможное — от карри, бирьяни и блюд на гриле до морепродуктов и региональных деликатесов, — я становлюсь настороженным».

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Для такого количества блюд, чтобы подавать их быстро, нужно множество заготовок. Лучше выбирать заведения, где меню небольшое, а качество продуктов точно выше.

Виндалу — самый острый карри

«Виндалу почему-то стал синонимом просьбы „приготовьте мне самый острый карри, который только возможно“, но это полностью искажает саму суть этого блюда», — говорит шеф.

Правильный виндалу должен сочетать кислинку, чеснок, пряности, глубину вкуса и остроту. Клиент, который заказывает блюдо, должен чувствовать вкус, а не только остроту. Повар добавляет, что чили должен быть составляющим вкуса, а не наказанием.

Бирьяни

Санджай Гур отмечает, что сразу видно, когда блюдо было приготовлено неправильно. Бирьяни — не просто рис с ложкой карри, а блюдо, где мясо или овощи, рис и специи должны гармонировать, а при подаче от блюда должен сразу идти насыщенный аромат.

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Бледный и плоский наан

Традиционный хлеб из горячего тандыра не должен быть идеально ровным. На нем должны быть пузырьки, обугленные места, хрустящие края и мягкая серединка. Очень часто этот хлеб готовят неправильно. Если вы видите бледный и плоский наан, это значит, что вам просто разогрели полуфабрикат, а не испекли хлеб.

Чаат

«Я люблю чаат, но это, пожалуй, одно из самых худших индийских блюд, которое можно заказать, если впереди долгая дорога домой», — объясняет шеф.

Смысл блюда состоит в сочетании контрастных текстур и вкусов в одном укусе: хрустящие и мягкие элементы, холодный йогурт, а также сладкие, кислые и острые соусы. А если вы заказываете доставку этого блюда, хрустящие кусочки начнут впитывать соусы, и вам приедет совсем другое блюдо, безвкусное.

Бхаджи

Качественный бхаджи должен быть горячим, хрустящим и легким. Если закуска стала тяжелой, масляной и мягкой, это значит, что она пролежала довольно долго.

Кари с возможностью выбора любого мяса или овощей

Когда в меню предлагают выбрать к одному и тому же карри курицу, ягнятину, креветки или овощи, это вызывает вопросы по технологии приготовления.

Это может свидетельствовать о том, что соус уже приготовлен большой партией, а выбранный вами белковый ингредиент просто добавляют к нему потом.

В индийской кухне ключевым является совместное тушение ингредиентов со специями и соусом, ведь ягнятина отдает соусу совсем другой вкус, чем курица или креветки.

Подозрительно дешевый карри с ягнятиной

Ягнятина является дорогим ингредиентом, поэтому слишком низкая цена блюда должна насторожить. Если карри дешевый, стоит задуматься о происхождении мяса, его сроке годности и то, что это может быть несколько раз размороженная тушка.

Что можно заказывать в индийских ресторанах

Прежде всего, шеф-повар советует узнавать больше о ресторанах, куда вы ходите или где заказываете еду на доставку. Если ресторан имеет фирменное блюдо, лучше заказать именно его.

Также он советует обращать внимание на меню тандыра — курицу тикка, панир или ребрышки ягненка. Именно эти блюда могут показать вам уровень заведения.

Кроме того, шеф обязательно заказывает настоящий бирьяни и простые варианты дал (например, dal tadka или dal makhani), ведь именно базовые блюда требуют терпения, баланса и мастерства.

Попробуйте региональные позиции с указанием происхождения рецепта.

Что не стоит есть перед сном

Напомним, качество нашего сна зависит от вечернего рациона. Слишком жирная, кислая, сладкая или острая пища заставляет организм работать над пищеварением вместо отдыха. Среди продуктов, от которых стоит воздержаться перед сном, — помидоры, чизбургеры, пончики, шоколад, сухофрукты, пицца, стейки, сладкие хлопья и чипсы.

Эта пища может провоцировать изжогу, вздутие, скачки сахара или возбуждать нервную систему через содержание кофеина.

В то же время засыпать с пустым желудком тоже не стоит, ведь голод может мешать отдыху. Лучше всего выбирать легкие и полезные альтернативы: свежие фрукты, небольшую порцию овсянки или хлеба, нежирный йогурт, сыр или травяной чай.

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