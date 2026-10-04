Украинское зерно заблокировано в портах: Киев получил жесткий отказ от европейских соседей

Ближайшие соседи Украины отклонили ее просьбу спасти агроэкспорт

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На этой неделе во время встреч в Брюсселе правительства Польши и Румынии официально отказали украинской делегации в просьбе расширить логистические возможности для транзита отечественного зерна по территории Европейского Союза. Европейские страны объяснили свое решение желанием защитить собственный аграрный сектор, сейчас серьезно страдающий от наплыва украинской продукции и сложных климатических условий.

О деталях этих переговоров, позиции соседей и рисках срыва предстоящей посевной кампании в Украине пишет авторитетное издание Politico.

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Почему соседи отказываются помочь

Министр министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий прибыл в Брюссель с прямым призывом помочь вывезти миллионы тонн украинского зерна по суше. Кроме расширения транзитных путей Киев нуждается в 1,1 млрд евро для покрытия значительно более высоких расходов на доставку.

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Однако две страны с важнейшей инфраструктурой – Польша и Румыния – ответили категорическим отказом.

Министр сельского хозяйства Румынии Барна Танчос откровенно заявил, что интересы их собственных фермеров остаются приоритетом. По его словам, переизбыток украинского зерна в сочетании с низким уровнем воды в Дунае уже перегрузил румынские порты, лишая местных аграриев возможности продавать свой товар.

Все знают, что мы не можем удвоить количество поездов, мы не можем удвоить автомобильные и железнодорожные пути или пропускную способность портов. Есть то, что имеем», — подчеркнул Танчос.

Аналогичную позицию озвучили и в Варшаве. Представитель министерства инфраструктуры Польши Анна Шуманская официально сообщила, что ведомство не имеет никаких планов по введению изменений, направленных на увеличение транзита украинской сельскохозяйственной продукции.

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Критическая ситуация для украинских фермеров

Тарас Высоцкий назвал ситуацию чрезвычайно критичной. По его словам, сейчас сухопутными и речными европейскими маршрутами удается вывезти менее половины необходимого объема экспорта. Если черноморская блокада будет продолжаться, в этом году в Украине может застрять до 35 млн. тонн зерна.

Собранный урожай просто скапливается на складах без покупателей, оставляя украинских фермеров без денег, необходимых для закупки семян на следующий сезон. Министр предупредил, что если ситуация не сдвинется с мертвой точки до весны, посевные площади в Украине могут сократиться на 35-40%.

Глобальные последствия и осторожная реакция ЕС

В Европейском Союзе понимают масштаб проблемы, но пока не предлагают конкретные решения. Комиссар ЕС по сельскому хозяйству Кристоф Гансен заявил о необходимости решить этот вопрос ради глобальной продовольственной безопасности, однако никаких официальных обязательств не взял.

По данным Совета по международным отношениям, из-за войны войны в Черном море может пострадать более 17% мировой торговли зерном. Аналитики предупреждают, что количество людей, которых этот кризис приведет к острому голоду, может превысить все зафиксированные потери на поле боя.

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В то же время в Брюсселе вынуждены учитывать и проблемы собственных фермеров. Европейские аграрии сейчас страдают от жестоких засух, аномальной жары и стремительного роста цен на горючее и удобрения. Поэтому неконтролируемый поток украинского зерна вызывает серьезное политическое сопротивление в странах-соседях, заставляя Киев искать альтернативные маршруты, в частности через порты Германии и Нидерландов.

Украинское зерно и проблемы экспорта - последние новости

На фоне проблем с вывозом украинского зерна Киев и партнеры пытаются найти альтернативу полноценному морскому экспорту. Турция и ООН готовят новые переговоры о частичном прекращении огня в Черном море, которое должно обеспечить безопасные условия для работы судов и экспорта продовольствия. Встречи с участием посредников планируют провести в начале октября.

Проблемы с логистикой уже отражаются на украинском аграрном рынке. Из-за ограничения экспорта зерно накапливается на элеваторах, а фермеры вынуждены продавать его дешевле, чтобы получить оборотные средства. Затоваривание зерном сдерживает цены , но создает финансовые проблемы для производителей, которым нужно готовиться к новому сезону.

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