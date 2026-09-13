РФ бьет по складам: какие товары вырастут в цене и чем запасаться

Атаки по складам бьют по кошелькам украинцев: что возрастет в цене и чем запасаться / © Associated Press

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Террор гражданских, особенно в прифронтовых областях, которой теперь снова стала и Киевщина, продолжается: россияне продолжают бить по нашим автозаправкам, нефтебазам и гражданским складам с детскими игрушками, книгами и продуктами питания.

Когда Украину может накрыть волна высоких цен и дефицита, успеет ли бизнес перестроить логистические маршруты, чтобы рядовые покупатели этого не почувствовали, и, что говорят чиновники, отвечающие за продовольственную безопасность страны, говорится в сюжете ТСН. Неделя.

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Пустые полки в супермаркете наши журналисты сняли буквально вчера. Здесь должны быть крупы, макароны, соль и сахар. Правда, в других отделах всего полно. Так что же это локальная проблема одной из сетей или системная? И стоит ли скупиться впрок? Давайте разбираться.

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В этом столичном гипермаркете действительно все товары на местах. В овощном отделе — отсутствует разве что определенная зелень — кинза, например. Все из-за массированных атак россиян. Во время воздушных тревог магазин закрывается и персонал уходит в укрытие.

«Наши партнеры-поставщики готовы обеспечить требуемые объемы. Но частые воздушные тревоги не способствуют быстрому процессу логистики и изложения товара», — говорит и.о. директора гипермаркета Галина Бойченко.

Поэтому продукты выставляют вот так — на паллетах. Кстати, с психологической точки зрения это должно успокоить. Люди видят, что продуктов много и не стоит беспокоиться. Правда, здесь есть определенные ограничения — не более 6 единиц определенного товара в руки — защита от паникеров.

«У нас действует это ограничение, но у нас на плакатах указаны адреса для оптовых покупателей, которые могут за ней обратиться и купить необходимое количество товаров. Это нужно для того, чтобы товар физически наличествовал в магазинах и его не забирали полностью оптовые покупатели», — объясняет и.о. директора гипермаркета

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Сами же покупатели просто пытаются заскочить в магазины между постоянными тревогами.

«Здесь в магазин попробуй еще попасть. Просто масло кончилось, я купил. Ну, как правило, покупаю одну, а сейчас две купил. У нас всегда было, что пачка лежит открытая и пачка закрыта, а так чтобы прямо увеличить, чтобы там на три года, потом черви заведутся», — говорит один из покупателей.

Удары по логистике

За восемь месяцев 2026 года Киев и Киевский регион потеряли больше складов, чем за 4 года полномасштабного вторжения. По данным Winhub, это 60% складов. С 2022 по 2025 годы потеряно 600 тысяч квадратных метров. А только в этом году — 900 тысяч квадратов.

«Итого в Украине было 5 млн кв.м складских площадей. Уничтожено 2,1 млн. кв.м. А осталось около 2,9 млн кв.м. То есть практически 50% высших классов. А если взять складские помещения крупных предприятий по всей стране — это будут еще десятки миллионов квадратных метров разных классов», — отмечает Руслан Шостак, владелец сети супермаркетов.

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И добавляет:

«…в стране есть тысячи предприятий, заменяющих любимый вами товар. Единственное, что может произойти, вы купите необходимый, но не ваш любимый товар и не в вашей любимой торговой сети. Но потерпите».

Определенные сети понесли большие потери от ударов российских дронов, другие — меньше. Но перестраивать логистику снабжения должны все. Довоенная система была доведена до идеала, цифровизирована и имела кучу логистических узлов.

«Сейчас мы имеем ситуацию, по-моему, очень сложную. +по сути, возле каждого областного центра у нас с вами, а кое-где и возле районного есть эти логистические центры. Теперь сети супермаркетов должны выстроить новые логистические цепочки — с одной стороны, гораздо безопаснее, но с другой дороже и медленнее в использовании», — объясняет экономист Олег Пендзин.

«А значит, когда нет больших центральных логистических хабов, которые хранят эту продукцию, то есть производителю, имеющему там переработку или переработке, нужно увеличивать количество автомобилей, имеющих системы охлаждения, это затраты. Нужно увеличивать количество доездов в ретейл, то есть, если мы говорим, по передаче продукции с колес, соответственно, эта цепочка влечет за собой достаточно столь серьезные логистические расходы», — добавляет заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Что подорожает

И все это заложат в стоимость товара. Отчасти. Но о ценах немного позже. Впрочем, покупаем мы продукты конечно не только в супермаркетах. Это довольно специфический сегмент городов-миллионников.

45% поставок, это сельскохозяйственный рынок, почти половина.

Рынки и ярмарки наполнены свежими овощами, фруктами, яйцами, мясом и молочкой. Всё можно найти. Продавцы уверяют, так будет и дальше.

«Города уничтожить невозможно! Борщовый набор будет всегда. А что мясо, что с ним случится. Зарезали свинью, продали. Домашнее — будет все. Так что с голода не умрем», — уверяет продавщица.

На рынке тоже ажиотажа по запасанию продуктов не видно.

А что еще радует, так это цены на овощи. Сейчас разгар уборки, поэтому некоторые могут немного и подешеветь. Однако это ненадолго. В ноябре продукция отправится на хранение. А это затраты на логистику, электроэнергию, которую нам обещают россияне отключить. Так что цены подрастут.

По данным Ассоциации производителей молока, в осенний-зимний период молоко может подняться в цене больше чем на 20%. И, собственно, здесь удары по логистическим складам играют очень большое значение. Почему? Потому что это вообще продукт, который требует линии охлаждения от производства до реализации.

Так что чем сложнее продукт в сбережении, тем он будет и дороже.

«Из-за отсутствия поступления валютной выручки, тоже обусловленной отсутствием мощности экспорта аграрной продукции, мы будем видеть частичную девальвацию гривны, она будет тянуть за собой цену», — уточняет Денис Марчук.

Фактор горючего

Одна из логистических составляющих — это непосредственно горючее. Россияне выбили у нас почти все нефтебазы. Но с его снабжением мы справились. Впрочем, выбивание АЗС по трассам и городам, а также непосредственно в столице усложняет логистическую цепочку.

Впрочем, эксперты успокаивают. Атака по заправкам это зрелищно, но никакой глобальной проблемы создать не может.

«Какого-то дефицита или у нас не будет хватать АЗС, такого нет. Это никак не влияет на поставки, достаточно сетей по сбыту горючего, поэтому никакого смысла нет», — уверяет эксперт топливного рынка Дмитрий Левушкин.

Что касается непродовольственных товаров, которые завозят из-за границы, то отсюда идет логистический гигант. Maersk Украина приостанавливает работу с терминалом в Борисполе. Это один из крупнейших в мире операторов морских контейнерных перевозок. А это и одежда, и бытовые и хозтовары, мебель, строительные товары, в том числе и для фронта.

Впрочем, определенные выводы сделаны и по итогам встречи президента Владимира Зеленского с бизнесом определены следующие антикризисные шаги:

Расширение льготного кредитования на крупные предприятия, потерявшие активы в результате атак.

Резервная интернациональная логистика. Бизнес предлагает создавать таможенные склады на территории приграничных стран ЕС для хранения товаров, предназначенных для Украины.

Децентрализация складов внутри Украины. А еще упрощение доступа бизнеса в свободные государственные и коммунальные складские помещения.

В чем должны быть уверены — так это в том, что дефицита продуктов точно не будет. Вы всегда найдете необходимое не в этом, так в другом магазине или рынке. Доставка товаров и посылок — длиннее, но едет, хоть и с определенными рисками. Так что приходится привыкать к новым логистическим реалиям.

Дата публикации 22:40, 13.09.26 Количество просмотров 8 Атаки на склады бьют по нашим кошелькам! Что подорожает и чем запасаться?

Ранее сообщалось, что Киев готовит запасы еды и воды на случай продолжительных отключений.

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