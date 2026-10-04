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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Киеве обновили правила движения метро во время тревоги: что изменилось

Наземный участок «зеленой» линии метро Киева снова работает во время «желтого уровня» угрозы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Киевский метрополитен

Киевский метрополитен / © Associated Press

В Киеве возобновили движение поездов по наземному участку «зеленой» линии метро во время воздушной тревоги при условии «желтого уровня угрозы».

Об этом сообщили в КГГА.

С сегодняшнего дня поезда «зеленой» линии во время тревоги курсируют:

  • во время желтого уровня угрозы перевозят пассажиров между правым и левым берегами Днепра

  • в случае объявления красного уровня угрозы движение по наземному участку прекращается

Во время красного уровня поезда будут курсировать на участках

  • «Сырец» — «Выдубичи»

  • «Осокорки» — «Красный Хутор»

«Призываем пассажиров внимательно следить за объявлениями в вагонах и на станциях и следовать указаниям работников метро», — говорится в сообщении.

Напомним, из-за атак РФ по Северному мосту в столице возникали пробки. Кроме того, во время воздушной тревоги в Киеве движение транспорта по некоторым мостам будет временно ограничиваться.

В КГГА просят с пониманием отнестись к введенным изменениям в организации дорожного движения и учесть указанную информацию при планировании маршрута своей поездки.

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