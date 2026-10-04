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В Киеве обновили правила движения метро во время тревоги: что изменилось
Наземный участок «зеленой» линии метро Киева снова работает во время «желтого уровня» угрозы.
В Киеве возобновили движение поездов по наземному участку «зеленой» линии метро во время воздушной тревоги при условии «желтого уровня угрозы».
Об этом сообщили в КГГА.
С сегодняшнего дня поезда «зеленой» линии во время тревоги курсируют:
во время желтого уровня угрозы перевозят пассажиров между правым и левым берегами Днепра
в случае объявления красного уровня угрозы движение по наземному участку прекращается
Во время красного уровня поезда будут курсировать на участках
«Сырец» — «Выдубичи»
«Осокорки» — «Красный Хутор»
«Призываем пассажиров внимательно следить за объявлениями в вагонах и на станциях и следовать указаниям работников метро», — говорится в сообщении.
Напомним, из-за атак РФ по Северному мосту в столице возникали пробки. Кроме того, во время воздушной тревоги в Киеве движение транспорта по некоторым мостам будет временно ограничиваться.
В КГГА просят с пониманием отнестись к введенным изменениям в организации дорожного движения и учесть указанную информацию при планировании маршрута своей поездки.