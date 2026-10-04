В Киеве атаковали Северный мост: Цымбалюк и Ефросинина разгневались и сделали эмоциональные заявления

Северный мост, Тарас Цымбалюк, Маша Ефросинина

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Россия 4 октября второй раз за два дня атаковала Северный мост в Киеве. На очередной удар по столичной переправе эмоционально отреагировали украинские знаменитости — актер Тарас Цымбалюк и ведущая Маша Ефросинина.

Так, сегодня утром российский беспилотник снова попал в Северный мост. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении дорожного полотна и направлении экстренных служб на место. В Сети также появились кадры момента атаки: видно, что при ударе по мосту продолжали двигаться автомобили.

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Из-за увиденного шокированными украинцами массово делятся кадрами атаки и ее последствий. Не смолчали и знаменитости.

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Тарас Цымбалюк

Актер Тарас Цымбалюк отреагировал на очередной удар по гражданской инфраструктуре Киева. Он опубликовал момент удара по переправе и отметил цинизм российских атак. В частности, предположил, что целью врага является не только повреждение объектов, но и постоянное устрашение людей.

«Подло и цинично кошмарят мирное население как настоящие гниды… Хотели бы взорвать тот мост — давно бы взорвали. Но ведь больным людям длительное издевательство над населением приносит намного больше удовольствия…» — резко написал артист.

Сторис Тараса Цымбалюка

Маша Ефросинина

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Не скрывала возмущения и телеведущая. Она обратила внимание не только на саму атаку, но и реакцию международного сообщества на российский террор — в большинстве своем безразличие и беспомощность.

«Чисто давайте пофантазируем: вот если бы в Парижский или Нью-Йоркский мосты так в**бали, мир бы тоже просто смутился? Я не могу поверить, что это происходит с цивилизацией. Не могу понять, как можно дарить такие подарки террористам-дегенератам», — написала ведущая.

Сторис Маши Ефросининой

РФ атакует киевские мосты несколько дней подряд

Удар 4 октября стал уже второй атакой на Северный мост через два дня. Накануне, 3 октября, российский дрон также попал в переправу. Тогда были повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть, а два человека пострадали. Одному из них медики оказали помощь на месте, другой госпитализирован.

Перед ударами по Северному мосту русские войска несколько раз атаковали Южный мост в Киеве. Серия атак привела к значительным транспортным ограничениям между левым и правым берегами столицы.

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В Минобороны РФ после атаки 3 октября заявили, что Северный мост якобы использовался для военной логистики. В то же время, российское ведомство признало удар по киевской переправе.

Украинская власть в это время работает над дополнительной защитой столичных мостов. Министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник сообщил, что рассматривается, в частности, установление антидроновых сеток и усиление других средств физической защиты объектов.

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