Из Киева в США: где учатся дети Тины Кароль, Евгения Кошового и других звезд

Евгений Кошовый с дочерью, Екатерина Осадчая с сыном, Тина Кароль с сыном

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Дети украинских знаменитостей получают образование не только в частных школах Киева: одни с раннего возраста учатся за границей, другие выбирают украинские учебные заведения, а кто-то уже определился с будущей профессией в американском университете.

Для звездных родителей вопрос образования детей часто приобретает особое значение. Пока одни знаменитости сознательно оставляют детей в Украине, другие отправляют их в зарубежные школы или университеты. Война также внесла свои коррективы: некоторые семьи были вынуждены временно переехать, а вместе с этим изменился и образовательный путь их детей.

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Редакция сайта ТСН.ua собрала самые интересные истории о том, где учатся дети известных украинцев и какие профессии они планируют выбрать.

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Сын Тины Кароль, Вениамин, строит своё будущее в Великобритании

Тина Кароль с сыном / © instagram.com/tina_karol

Единственный сын Тины Кароль, Вениамин Огир, уже много лет получает образование в Великобритании. Певица отправила мальчика за границу ещё в восьмилетнем возрасте.

Для Кароль это решение было связано не только с образованием. После смерти отца Вениамина, продюсера Евгения Огира, артистка стремилась к тому, чтобы сын как можно раньше научился самостоятельности и приобрел собственный жизненный опыт без постоянной опеки большой семьи.

Тина Кароль с сыном / © instagram.com/tina_karol

В свое время Вениамин учился в британской подготовительной школе. При этом Тина Кароль рассказывала, что сын жил не в школьном общежитии, а в украинской семье.

Сейчас 17-летний Вениамин уже думает не только о школе, но и о будущей профессии. По словам его мамы, парень заинтересовался политологией и экономикой.

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Тина Кароль с сыном / © instagram.com/tina_karol

Сын Екатерины Осадчей изучает искусственный интеллект в США

Екатерина Осадчая с сыном / © instagram.com/kosadcha

Старший сын Екатерины Осадчей Илья уже учится в американском университете. Парень выбрал специальность, напрямую связанную с одной из самых динамично развивающихся сфер современных технологий, — Artificial Intelligence, то есть искусственный интеллект.

22-летний Илья планирует после окончания учебы вернуться в Украину. Таким образом, его образовательный путь связан с США, а профессиональные планы — с Украиной.

Екатерина Осадчая с сыновьями / © instagram.com/kosadcha

У младших сыновей телеведущей сейчас совсем другой этап жизни. Иван ходит в школу в Украине, а самый младший, Даниил, посещает детский сад. Осадчая в своё время рассказывала, что при выборе школы для Ивана особое внимание уделяла педагогам. Для неё принципиальным было то, кто станет первой учительницей сына.

Дочь Евгения Кошового в Италии

Евгений Кошовый с дочерью Варварой / © instagram.com/evgenii.koshevoi

18-летняя Варвара Кошова, старшая дочь актёра и шоумена Евгения Кошового, также выбрала международный образовательный путь.

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Первый курс девушка закончила в Украине в дистанционном формате, после чего переехала в Милан. Там она продолжила обучение по специальности, связанной с менеджментом и режиссурой в шоу-бизнесе.

Варвара Кошова / © instagram.com/kosshevayaa

Интересно, что сначала Варвара рассматривала более творческие специальности. Девушка интересовалась вокалом и актерским мастерством, однако в конце концов решила выбрать профессию, которая сочетает творчество с организационной и управленческой составляющей.

Сам Кошовый рассказывал, что дочери пока нелегко полностью адаптироваться к жизни в Италии. В то же время Варвара продолжает получать там образование.

Варвара Кошова / © instagram.com/kosshevayaa

Дочери Камалии учились в Великобритании

Камалия, Мохаммад Захур и их дочери / © instagram.com/kamaliyaofficial

Дочери певицы Камалии и её бывшего мужа Мохаммада Захура, близняшки Арабелла и Мирабелла, после начала полномасштабной войны оказались в Великобритании.

Девочки не только жили там, но и продолжили учебу. Образование стало частью новой жизни сестер за границей, в то время как их мама продолжала работать в Украине и поддерживать связь с дочерьми.

Камалия, Мохаммад Захур и их дочери / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия неоднократно публиковала фотографии девочек в своих соцсетях и рассказывала о том, как они взрослеют.

Сейчас Арабелла и Мирабелла — уже подростки, которые получают образование в Киеве и учатся в элитной столичной школе. Ведь, по словам певицы, девочки очень скучали по дому и выразили желание вернуться в Украину.

Камалия с дочерьми

Дети Григория Решетника, Монатика и Маши Ефросининой учатся в Киеве

Дети Григория Решетника, Монатика и сын Маши Ефросининой / © ТСН

В то же время многие украинские звезды сознательно выбрали для своих детей образование в Украине.

Трое сыновей телеведущего Григория Решетника и его жены Кристины учатся в Киеве. Для всех троих родители выбрали одно учебное заведение. Там же получают образование сыновья Дмитрия Монатика — Даниил и Платон. Артист выбрал этот вариант для ребят ещё в 2023 году.

В своё время Маша Ефросинина также выбрала украинскую столицу для обучения своего сына. Её 12-летний сын Саша учится в Киеве.

Сын Александра Педана учится в частной школе Киева

Александр Педан с семьёй / © instagram.com/pedanos

Сын телеведущего Александра Педана Марк также получает образование в Украине. Мальчик учится в частной школе и в 2026 году переходит в четвёртый класс.

Педан активно участвует в жизни детей и часто рассказывает об их увлечениях и достижениях. В то же время точные финансовые детали обучения сына телеведущий публично не называл. Для семьи важным остаётся не только академическое образование, но и развитие ребёнка за пределами обычных школьных предметов.

Александр Педан с семьёй / © instagram.com/pedanos

Сын Ксении Мишиной в школе с полным днем обучения

Ксения Мишина с сыном / © instagram.com/misha.k.ua

Сын актрисы Ксении Мишиной Платон также учится в Киеве.

Мальчик учится в школе с полным днем обучения. Мишина неоднократно публиковала фотографии сына в своих социальных сетях и рассказывала о том, как он взрослеет. Пока Платон ещё школьник, его мама активно участвует в его жизни и следит за тем, как он развивается и адаптируется к учебе.

Ксения Мишина с сыном / © instagram.com/misha.k.ua

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua предлагала узнать больше об историях любви известных украинских пар и посмотреть, какими они были в начале своих отношенийи как выглядят сейчас.

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