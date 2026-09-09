Тина Кароль внезапно отменила самый масштабный концерт в ее карьере и назвала причину

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

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Украинская певица и тренер «Голосу країни-14» Тина Кароль внезапно отменила самый масштабный концерт в ее карьере.

Артистка готовила большое шоу в киевском Дворце спорта. Это должен был быть первый сольный концерт исполнительницы на этой площадке. Тина Кароль с июня тщательно готовилась. У певицы должна была быть уникальная сцена, расположенная посреди арены. По словам Тины Кароль, для проведения концерта необходимо было потратить четыре дня на монтаж и семь — на репетиции. Однако шоу все же пришлось отменить. Причиной стало ухудшение ситуации с безопаснотью в Киеве.

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«Триста людей живут этим шоу с июня. Я не имею права собрать их на две недели под неумолкающей сиреной. И не имею права усадить вас в круг, в котором не могу гарантировать ни шоу, ни безопасности», — написала Тина Кароль.

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Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

Вместо этого певица анонсировала другой концерт, который состоится уже в декабре на другой площадке. Тина Кароль говорит, что хоть он будет и не таких масштабов, но будут все те же ее хиты, которые так любят поклонники. Все желающие могут обменять билеты на новые, а тем, кому это не удастся, будут возвращены средства в полном объеме.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua вспоминала, какими были первые выступления украинских звезд. К примеру, певица Тина Кароль спела на проекте «Караоке на Майдані», а артистка Оля Полякова давала концерты без фирменной короны.

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