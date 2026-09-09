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Цены пошли вверх: что в Украине подорожало больше всего
Госстат сообщил об изменении потребительских цен в августе. Инфляция за год составила 8,1%, за месяц цены выросли на 0,1%.
В августе 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 0,1% по сравнению с июлем. В годовом измерении против августа 2025 года рост составил 8,1%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины, обнародовав данные экспресс-выпуска Индексы цен в августе 2026 года.
По информации Госстата, за месяц потребительские цены продемонстрировали незначительный рост — на 0,1%. В то же время по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года уровень цен был на 8,1% выше.
Итак, что подорожало больше всего?
Водоснабжение;
канализация;
топливо и смазки;
автотранспорт;
яйца;
рыба.
Госстат обнародовал показатели в рамках оперативной оценки изменения потребительских цен за август.
Напомним, ранее сообщалось, что цена на популярный овощ в Украине резко рухнула. Речь идет о стремительном падении цен на морковь.
Также ранее были обнародованы актуальные цены на рынках Украины на овощах.