Цены пошли вверх: что в Украине подорожало больше всего

Цены в Украине / © ТСН

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В августе 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 0,1% по сравнению с июлем. В годовом измерении против августа 2025 года рост составил 8,1%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины, обнародовав данные экспресс-выпуска Индексы цен в августе 2026 года.

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По информации Госстата, за месяц потребительские цены продемонстрировали незначительный рост — на 0,1%. В то же время по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года уровень цен был на 8,1% выше.

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Фото: Госстат

Итак, что подорожало больше всего?

Водоснабжение;

канализация;

топливо и смазки;

автотранспорт;

яйца;

рыба.

Госстат обнародовал показатели в рамках оперативной оценки изменения потребительских цен за август.

Напомним, ранее сообщалось, что цена на популярный овощ в Украине резко рухнула. Речь идет о стремительном падении цен на морковь.

Также ранее были обнародованы актуальные цены на рынках Украины на овощах.

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