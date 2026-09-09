ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Ціни пішли вгору: що в Україні здорожчало найбільше

Держстат повідомив про зміну споживчих цін у серпні. Інфляція за рік становила 8,1%, за місяць ціни зросли на 0,1%.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ціни пішли вгору: що в Україні здорожчало найбільше

Ціни в Україні / © ТСН

У серпні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,1% порівняно з липнем. У річному вимірі, проти серпня 2025 року, зростання становило 8,1%.

Про це повідомила Державна служба статистики України, оприлюднивши дані експрес-випуску «Індекси цін у серпні 2026 року».

За інформацією Держстату, за місяць споживчі ціни продемонстрували незначне зростання — на 0,1%. Водночас у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року рівень цін був на 8,1% вищим.

Фото: Держстат

Фото: Держстат

Тож, що здорожчало найбільше?

  • Водопостачання;

  • каналізація;

  • паливо та мастила;

  • автотранспорт;

  • яйця;

  • риба.

Держстат оприлюднив показники у межах оперативної оцінки зміни споживчих цін за серпень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціна на популярний овоч в Україні різко обвалилася. Йдеться про стрімке падіння цін на моркву.

Також раніше оприлюднили актуальні ціни на ринках України на овочі.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie