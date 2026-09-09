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Ціни пішли вгору: що в Україні здорожчало найбільше
Держстат повідомив про зміну споживчих цін у серпні. Інфляція за рік становила 8,1%, за місяць ціни зросли на 0,1%.
У серпні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,1% порівняно з липнем. У річному вимірі, проти серпня 2025 року, зростання становило 8,1%.
Про це повідомила Державна служба статистики України, оприлюднивши дані експрес-випуску «Індекси цін у серпні 2026 року».
За інформацією Держстату, за місяць споживчі ціни продемонстрували незначне зростання — на 0,1%. Водночас у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року рівень цін був на 8,1% вищим.
Тож, що здорожчало найбільше?
Водопостачання;
каналізація;
паливо та мастила;
автотранспорт;
яйця;
риба.
Держстат оприлюднив показники у межах оперативної оцінки зміни споживчих цін за серпень.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціна на популярний овоч в Україні різко обвалилася. Йдеться про стрімке падіння цін на моркву.
Також раніше оприлюднили актуальні ціни на ринках України на овочі.