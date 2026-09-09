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Кар'єра, що починається на глибині. Як гірнича галузь виховує керівників зі власних робітників PR
У більшості професій керівника можна привести «зі сторони». У підземному видобутку так майже не буває: людину, яка ухвалює рішення на глибині кілометра, галузь вирощує сама — 15–20 років, від першого спуску у шахту до кабінету начальника.
Кар’єрна вертикаль тут збігається з вертикаллю шахти: гірник — гірничий майстер — начальник дільниці — заступник головного інженера — начальник шахти.
Хто проходить цей шлях
Олександр Ус пройшов цю вертикаль повністю — на Запорізькому залізорудному комбінаті, одному з найбільших підприємств підземного видобутку залізної руди у Східній Європі. У 2006-му він отримав диплом спеціаліста з підземної розробки родовищ у Національному гірничому університеті в Дніпрі — і свідомо розпочав шлях рядовим підземним гірником.
Що додає кожна сходинка
Сходинки в шахті вимірюються не посадами, а масштабом системи, за яку ти відповідаєш.
Гірничий майстер — відповідає за зміну: бригаду, вибій, поточну обстановку. Горизонт планування — кілька годин.
Начальник дільниці — за технологію: як саме тут ведуться роботи, з якою витратою ресурсу й з яким рівнем ризику. Горизонт — місяці.
Заступник головного інженера — відповідає вже не за одну дільницю, а за виробниче забезпечення чотирьох, це близько 500 працівників. Тут перестаєш бачити роботу на власні очі й починаєш читати її через показники.
Начальник шахти — весь підземний комплекс. У випадку Олександра Уса з 2021 року це 1 052 співробітники й капітальні інвестиційні рішення обсягом понад $26 млн на рік: що будувати, у якій послідовності і за рахунок чого. Одним із таких проєктів стало будівництво підземної залізниці, яке підвищило пропускну спроможність на 25%.
Довгострокову стратегію розвитку шахти на цьому рівні формує вже не одна людина, а команда з півтора десятка керівників.
«П’ятнадцять років і жодної пропущеної сходинки. Пропустити її теоретично можна — на практиці це помітно з перших тижнів.»
Чому цей шлях не вдається прискорити
Шахта — замкнена система, де кожне технологічне рішення впливає на кілька інших процесів одночасно. Змінити щось в одному місці й не зачепити ще чотири тут неможливо.
Керівник, який не працював під землею, читає ці зв’язки зі схеми. Той, хто працював, — бачить їх, і знає, коли доповідь про виконання плану не відповідає дійсності. Саме тому галузь не вміє наймати керівників ззовні: не з консерватизму, а тому що не існує способу передати цю навичку швидше, ніж вона набувається.
Що галузь втрачає
Модель «виростити керівника всередині» працює лише тоді, коли є кого вирощувати. Тут українська гірнича справа має проблему, старшу за війну: престиж професії падав десятиліттями, набір на гірничі спеціальності скорочувався, а найглибший операційний досвід накопичився в людей, які починали ще у 2000-х і сьогодні наближаються до пенсійного віку. Це не суто українська історія — той самий дефіцит інженерних кадрів фіксують і в США.
Після 2022-го до цього додалося очевидне: частина фахівців у війську, частина за кордоном, частина підприємств працює у скороченому режимі. Траєкторія Олександра Уса теж перервалася — як у сотень тисяч українських спеціалістів. Він і далі пов’язує своє майбутнє з гірничою галуззю й планує повернення до фаху.
Досвід, набутий на глибині кілометра, не втрачає вартості. Його втрачають лише галузі, які перестають цей досвід вирощувати.