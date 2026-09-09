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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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164
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2 хв

Тренер ПСВ поділився очікуваннями від матчу проти "Шахтаря" у Лізі чемпіонів

Поєдинок між чемпіонами Нідерландів та України відбудеться 10 вересня в Ейндговені.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Петер Бос

Петер Бос / © Associated Press

Головний тренер нідерландського ПСВ Петер Бос поділився очікуваннями від матчу проти донецького "Шахтаря" у межах першого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

"В елітному спорті потрібно щоразу підіймати планку. Треба постійно вдосконалюватися — не лише в Лізі чемпіонів, а й в Ередивізі. Ми не ставимо перед собою конкретної мети: ми хочемо вигравати кожен матч. Зрештою, найкраще — щоразу зосереджуватися на наступному матчі. Постановка конкретної мети не завжди є мотиваційним фактором.

Їм постійно вдається виставляти сильний склад: талановитих бразильців доповнюють якісні українські гравці.

Легко сказати, що ми маємо виграти перший матч. На цьому етапі минулого року ми ще не були цілком готові перемогти "Юніон". Я впевнений, що зараз команда просунулася далі, ніж була минулого року. Чому? Ми граємо в кращий футбол. Тоді ми програли "Телстару" в Ередивізі. Не думаю, що це могло б статися з нами зараз", — цитує Боса офіційний сайт УЄФА.

Поєдинок між чемпіонами Нідерландів та України відбудеться у четвер, 10 вересня, на стадіоні "Філіпс" у нідерландському Ейндговені. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна онлайн-трансляція матчу ПСВ — "Шахтар".

Минулого сезону "Шахтар" виступав у Лізі конференцій, де зупинився в півфіналі, поступившись майбутньому переможцю турніру англійському "Крістал Пелас". Тоді як ПСВ не зумів подолати основний етап Ліги чемпіонів, посівши там 28-ме місце із 36 клубів.

У чемпіонаті України донеччани наразі посідають друге місце, маючи 12 очок після п'яти зіграних матчів. В останньому поєдинку підопічні Арди Турана здобули вольову перемогу над "Карпатами" (2:1).

ПСВ йде другим у чемпіонаті Нідерландів, набравши 13 очок за п'ять турів. В останньому матчі ейндговенці обіграли "Аякс" (3:1), за який дебютував український вінгер Віктор Циганков.

Раніше повідомлялося, що українська бригада арбітрів судитиме матч ПСЖ у Лізі чемпіонів.

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