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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 10 вересня

Удача потрібна завжди і всім, але в наші — непрості — часи без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Стрілець

Стрілець / © Credits

Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 10 вересня?

День, перша половина якого справедливо вважається найнебезпечнішим часом у всьому місячному календарі, коли слід остерігатися зла не лише ззовні, а й зсередини: ми становимо для себе таку саму небезпеку, як і інші. Але впоратися зі своїми внутрішніми демонами здатні лише ми самі, головне — бажання.

Тим більше, що вже після обіду хмари розійдуться, і життя поступово налагодиться — щоправда, з огляду на те, що день добігатиме кінця, серйозні справи на цей час планувати не варто — ми просто не встигнемо їх реалізувати.

Стрілець

Стрільцям — як, втім, і представникам інших знаків зодіакального кола — краще не братися за серйозні завдання, адже розв’язати їх однаково не вдасться.

А ось у пошуках відповідей не на найважливіші, але, тим не менш, значущі питання, їм не буде рівних. Головне — не кидатися на роботу, що називається, з розбігу, а ретельно підготувати «майданчик» для своїх дій, а заразом розробити тактику й стратегію досягнення поставленої мети — без цього під час роботи можуть виникнути несподівані — і, можливо, непереборні перешкоди.

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