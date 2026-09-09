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Дата публікації
Категорія
Суспільство
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123
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3 хв

Норвегія прощається з королем Гаральдом V: безліч європейських королівських осіб відвідали похорон монарха

У Норвегії сьогодні прощаються з королем Гаральдом V, монархом, який правив країною 35 років та 7 місяців.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Соня біля гробу її чоловіка короля Гаральда V у соборі в Осло

Королева Соня біля гробу її чоловіка короля Гаральда V у соборі в Осло / © Associated Press

Багато членів європейських королівських будинків прибули до Осло, щоб попрощатися з королем Гаральдом V.

Труна з тілом короля Гаральда V / © Associated Press

Труна з тілом короля Гаральда V / © Associated Press

Меса відбулася в соборі Осло, після чого останки короля Гаральда V будуть перенесені до каплиці палацу-фортеці Акерсхус, де відбудеться закритіша церемонія для сім'ї, королівських гостей та деяких політичних діячів. Після цього останки норвезького монарха будуть поміщені до королівського мавзолею.

Похорон короля Гаральда V / © Associated Press

Похорон короля Гаральда V / © Associated Press

Таким чином, короля Норвегії Гаральда V буде поховано в одному з місць, найбільш тісно пов'язаних з історією монархії країни: королівському мавзолеї в каплиці палацу Акерсхус, розташованого всередині фортеці, що височіє над гаванню Осло, пише vanitatis. Там вже покояться чотири члени норвезької королівської сім'ї: його батьки, король Улаф V і спадкова принцеса Марта, а також його бабуся і дідусь по батьківській лінії, король Гокон VII та королева Мод.

Королева Соня / © Associated Press

Королева Соня / © Associated Press

Це місце, історія якого сягає Середньовіччя. Побудована як оборонна фортеця, що займала стратегічно важливе становище поруч із фіордом, вона згодом стала і королівською резиденцією. Крім того, всередині її стін знаходиться замкова церква, яка протягом століть пов'язана з короною і в якій в даний час розташований королівський мавзолей.

Королева Соня, її син король Гокон VIII, королева Метте-Маріт, принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре Магнус / © Associated Press

Королева Соня, її син король Гокон VIII, королева Метте-Маріт, принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре Магнус / © Associated Press

Нинішній мавзолей був збудований 1938 року, після смерті королеви Мод. На сайті Королівського дому Норвегії пояснюється, що тоді було вирішено започаткувати місце поховання королівської родини в замку Акерсхус. Архітектор Арнстейн Арнеберг спроєктував похоронну каплицю 1939 року, яка була збудована поряд із замковою церквою. Приміщення було збудоване з аскського вапняку і фанеровано зсередини лірським мармуром, а урочисте відкриття відбулося 1949 року.

Королева Соня, її син король Гокон VIII, королева Метте-Маріт / © Associated Press

Королева Соня, її син король Гокон VIII, королева Метте-Маріт / © Associated Press

Королева Соня / © Associated Press

Королева Соня / © Associated Press

Жоден член норвезької королівської родини не зміг приховати своїх емоцій під час церемонії прощання. Особливо сумною була вдова короля – королева Соня, а також його син король Гокон VIII, онука принцеса Інгрід Олександра та онук принц Сверре Магнус.

Королева Соня та король Гокон VIII / © Associated Press

Королева Соня та король Гокон VIII / © Associated Press

Прощання з королем Гаральдом V / © Associated Press

Прощання з королем Гаральдом V / © Associated Press

Принцеса Інгрід Олександра, королева Метте-Маріт / © Associated Press

Принцеса Інгрід Олександра, королева Метте-Маріт / © Associated Press

Пропонуємо подивитися на фото, хто з королівських осіб відвідав державний похорон норвезького монарха.

Принц Павлос Грецький, принц Вільям, принцеса Анна поряд з ним / © Associated Press

Принц Павлос Грецький, принц Вільям, принцеса Анна поряд з ним / © Associated Press

Принц Сверре Магнус, король Гокон VIII, принцеса Інгрід Олександра / © Associated Press

Принц Сверре Магнус, король Гокон VIII, принцеса Інгрід Олександра / © Associated Press

Маріус Хойбі - син королеви Метте-Маріт / © Associated Press

Маріус Хойбі - син королеви Метте-Маріт / © Associated Press

Король Гокон VIII та королева Метте-Маріт / © Associated Press

Король Гокон VIII та королева Метте-Маріт / © Associated Press

Княгиня Шарлін та королева Ранія / © Associated Press

Княгиня Шарлін та королева Ранія / © Associated Press

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Associated Press

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Associated Press

Великий герцог Гійом та велика герцогиня Стефанія / © Associated Press

Великий герцог Гійом та велика герцогиня Стефанія / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Великий герцог Гійом та велика герцогиня Стефанія / © Associated Press

Великий герцог Гійом та велика герцогиня Стефанія / © Associated Press

Король Філіп VI та королева Летиція / © Associated Press

Король Філіп VI та королева Летиція / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

Король Карл Густав, королева Сільвія, королева Ранія / © Associated Press

Король Карл Густав, королева Сільвія, королева Ранія / © Associated Press

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