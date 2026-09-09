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Норвегія прощається з королем Гаральдом V: безліч європейських королівських осіб відвідали похорон монарха
У Норвегії сьогодні прощаються з королем Гаральдом V, монархом, який правив країною 35 років та 7 місяців.
Багато членів європейських королівських будинків прибули до Осло, щоб попрощатися з королем Гаральдом V.
Меса відбулася в соборі Осло, після чого останки короля Гаральда V будуть перенесені до каплиці палацу-фортеці Акерсхус, де відбудеться закритіша церемонія для сім'ї, королівських гостей та деяких політичних діячів. Після цього останки норвезького монарха будуть поміщені до королівського мавзолею.
Таким чином, короля Норвегії Гаральда V буде поховано в одному з місць, найбільш тісно пов'язаних з історією монархії країни: королівському мавзолеї в каплиці палацу Акерсхус, розташованого всередині фортеці, що височіє над гаванню Осло, пише vanitatis. Там вже покояться чотири члени норвезької королівської сім'ї: його батьки, король Улаф V і спадкова принцеса Марта, а також його бабуся і дідусь по батьківській лінії, король Гокон VII та королева Мод.
Це місце, історія якого сягає Середньовіччя. Побудована як оборонна фортеця, що займала стратегічно важливе становище поруч із фіордом, вона згодом стала і королівською резиденцією. Крім того, всередині її стін знаходиться замкова церква, яка протягом століть пов'язана з короною і в якій в даний час розташований королівський мавзолей.
Нинішній мавзолей був збудований 1938 року, після смерті королеви Мод. На сайті Королівського дому Норвегії пояснюється, що тоді було вирішено започаткувати місце поховання королівської родини в замку Акерсхус. Архітектор Арнстейн Арнеберг спроєктував похоронну каплицю 1939 року, яка була збудована поряд із замковою церквою. Приміщення було збудоване з аскського вапняку і фанеровано зсередини лірським мармуром, а урочисте відкриття відбулося 1949 року.
Жоден член норвезької королівської родини не зміг приховати своїх емоцій під час церемонії прощання. Особливо сумною була вдова короля – королева Соня, а також його син король Гокон VIII, онука принцеса Інгрід Олександра та онук принц Сверре Магнус.
Пропонуємо подивитися на фото, хто з королівських осіб відвідав державний похорон норвезького монарха.