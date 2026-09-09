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- Шоу-бізнес
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Дівчина Венсана Касселя — Нара Баптіста — продемонструвала свою гнучкість під час незвичайного тренування
Модель почала займатися флай-йогою і продемонструвала результат.
29-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста продемонструвала чудову фізичну форму під час незвичайного тренування. Кохана Венсана Касселя зайнялася флай-йогою та показала підписникам ефектні трюки на повітряних полотнах.
Для тренування модель обрала спортивний комплект, що складається з короткого топа та мінішортів. На відео Нара виконує різні вправи та акробатичні елементи, використовуючи довге червоне полотно, закріплене під стелею.
Баптіста легко перевертається, утримує рівновагу та приймає складні пози, демонструючи гарну гнучкість і силу. Тренування виглядає водночас ефектно й непросто — для виконання таких елементів потрібна серйозна фізична підготовка.
Судячи з відео, модель не боїться освоювати нові види тренувань.
Нагадаємо, раніше Нара Баптіста опублікувала миле відео зі своїм сином від Венсана Касселя.