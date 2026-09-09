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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
1 хв

Дівчина Венсана Касселя — Нара Баптіста — продемонструвала свою гнучкість під час незвичайного тренування

Модель почала займатися флай-йогою і продемонструвала результат.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Нара Баптіста

Нара Баптіста

29-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста продемонструвала чудову фізичну форму під час незвичайного тренування. Кохана Венсана Касселя зайнялася флай-йогою та показала підписникам ефектні трюки на повітряних полотнах.

Для тренування модель обрала спортивний комплект, що складається з короткого топа та мінішортів. На відео Нара виконує різні вправи та акробатичні елементи, використовуючи довге червоне полотно, закріплене під стелею.

Нара Баптіста, фото: instagram.com/narahbaptista

Нара Баптіста, фото: instagram.com/narahbaptista

Нара Баптіста, фото: instagram.com/narahbaptista

Нара Баптіста, фото: instagram.com/narahbaptista

Баптіста легко перевертається, утримує рівновагу та приймає складні пози, демонструючи гарну гнучкість і силу. Тренування виглядає водночас ефектно й непросто — для виконання таких елементів потрібна серйозна фізична підготовка.

Нара Баптіста, відео: instagram.com/narahbaptista

Судячи з відео, модель не боїться освоювати нові види тренувань.

Нагадаємо, раніше Нара Баптіста опублікувала миле відео зі своїм сином від Венсана Касселя.

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