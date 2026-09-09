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- Шоу-бізнес
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У рожевій сукні з бантиками і вирізами: Аманда Голден привернула увагу яскравим луком на червоній доріжці
55-річна британська телеведуча обрала для церемонії провокаційне вбрання, декороване кокетливими маленькими бантами.
Аманда Голден відвідала церемонію вручення Національної телевізійної премії 2026 року, яка відбулася на арені O2 у Лондоні.
На червоній доріжці зірка з’явилася в ефектній сукні насиченого рожевого відтінку. Вбрання мало приталений силует, високий комір-стійку, подовжені рукави і спідницю крою «русалка» з невеликим шлейфом.
Головним акцентом сукні стали численні горизонтальні вирізи на декольте, животі й рукавах. Кожен із них був прикрашений маленьким бантом у тон. Сміливий дизайн підкреслив струнку фігуру телеведучої і її гарну засмагу.
Аманда зробила акуратне укладання з проділом посередині, макіяж з нюдовою помадою і довгими віями та молочний манікюр. Лук завершили лаконічні сережки.
Нагадаємо, Аманда Голден на церемонію нагородження L’Oréal Professional Color Trophy у Лондоні одягла графітову сукню кольору металік від бренду The Sei.