У рожевій сукні з бантиками і вирізами: Аманда Голден привернула увагу яскравим луком на червоній доріжці

Аманда Голден / © Getty Images

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Аманда Голден відвідала церемонію вручення Національної телевізійної премії 2026 року, яка відбулася на арені O2 у Лондоні.

На червоній доріжці зірка з’явилася в ефектній сукні насиченого рожевого відтінку. Вбрання мало приталений силует, високий комір-стійку, подовжені рукави і спідницю крою «русалка» з невеликим шлейфом.

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Аманда Голден / © Getty Images

Головним акцентом сукні стали численні горизонтальні вирізи на декольте, животі й рукавах. Кожен із них був прикрашений маленьким бантом у тон. Сміливий дизайн підкреслив струнку фігуру телеведучої і її гарну засмагу.

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Аманда зробила акуратне укладання з проділом посередині, макіяж з нюдовою помадою і довгими віями та молочний манікюр. Лук завершили лаконічні сережки.

Нагадаємо, Аманда Голден на церемонію нагородження L’Oréal Professional Color Trophy у Лондоні одягла графітову сукню кольору металік від бренду The Sei.

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