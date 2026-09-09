Піца по-аджарськи з листкового тіста: цікавий рецепт

Піца по-аджарськи з листкового тіста tiktok.com/@daria.cooks.it

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Якщо хочеться домашньої випічки, але зовсім не хочеться возитися з дріжджовим тістом, є простіший варіант. Фудблогерка Daria Karpinska запропонувала приготувати апетитні піца-човники з готового листкового тіста. Начинка тут максимально невибаглива: ковбаска, квашений огірок, твердий сир і соус, а головний плюс рецепта — його легко адаптувати під власний смак.

Піца по-аджарськи з листкового тіста tiktok.com/@daria.cooks.it

Інгредієнти листкове тісто 500 г ковбаска 150 г квашені огірки 1–2 шт. (100–150 г) твердий сир 150 г улюблений соус (наприклад, кетчуп або соус «Цезар») 2–3 ст. л жовток 1 шт. кунжут для посипання

Піца по-аджарськи з листкового тіста tiktok.com/@daria.cooks.it

Приготування

Ковбаску та квашені огірки наріжте невеликими кубиками. За бажанням огірок можна замінити на консервовану кукурудзу, а до начинки додати солодкий перець Додайте натертий сир і перемішайте. Листкове тісто злегка розкачайте та наріжте квадратами. Кожен шматочок за бажанням можна трохи розтягнути руками. У центр кожного квадрата покладіть 1–2 ч. л соусу та порцію начинки. Згорніть тісто, як пиріжок і дуже добре защипніть краї. Борошно при цьому використовувати не потрібно. Переверніть заготівлю швом донизу та сформуйте човник. Зверху зробіть невеликий розріз, він допоможе парі виходити під час випікання. Перекладіть човники на деко, застелене пергаментом. Змастіть поверхню жовтком і присипте кунжутом. Поставте у розігріту до 190°C духовку та випікайте до красивої рум’яної скоринки. Точний час залежатиме від товщини тіста та розміру човників, тому стежте за ними під час випікання.

Цей рецепт легко перетворити на власну версію. Для насиченішого смаку можна взяти копчену ковбасу чи додати ароматні трави. Якщо хочеться ніжнішої та трохи солодшої начинки, замініть квашений огірок кукурудзою та додайте солодкий перець.

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Хрусткі зовні та соковиті всередині — такі піца-човники легко можуть стати новим фаворитом для швидкої домашньої вечері. Подавайте їх теплими, поки сир ще тягнеться, а листкове тісто приємно хрумтить.

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