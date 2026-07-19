Грибна піца: рецепт італійської класики з ароматом трюфеля та часникового конфі

Грибна піца instagram.comdieteticaesthetic / © Instagram

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Гриби — один із найулюбленіших інгредієнтів італійської кухні. Вони додають стравам глибини, насиченого аромату та тієї самої затишної ноти, яка чудово працює у будь-яку пору року. На сторінці dieteticaesthetic розповіли про сучасну інтерпретацію класичної піци, де головну роль відіграють не томати, а вершковий соус Alfredo, обсмажені гриби та тонкий аромат трюфеля.

Інгредієнти

Для основи

тісто для піци — приблизно 450 г

гриби — 1 склянка

пармезан -½ склянки

трюфельна олія — ½ ч. л

волоські горіхи — 2 ст. л

Соус Alfredo

подрібнений часник — 3 зубчики

оливкова олія — 2 ч. л

жирні вершки — ¼ склянки

сіль

перець

тертий пармезан — ½ склянки

Часникове конфі

часник — 1 склянка

оливкова олія — 1 склянка

сіль

перець

Грибна піца instagram.comdieteticaesthetic / © Instagram

Приготування

Часникове конфі

Покладіть очищені зубчики часнику у невелику форму з кришкою. Додайте оливкову олію, сіль і перець. Запікайте у духовці за температури приблизно 165°C протягом 35–40 хв, поки часник не стане м’яким і ароматним.

Ніжний соус Alfredo

З’єднайте часник, обсмажений в оливковій олії, вершки, пармезан, сіль і перець. Доведіть до ніжної кремової консистенції та відставте.

Грибна начинка

Гриби обсмажте з додаванням трюфельної олії. Саме цей крок розкриває їхній аромат і додає піці ресторанної глибини смаку.

Формування піци

У чавунну сковороду налийте достатню кількість оливкової олії. Викладіть тісто для піци та рівномірно розподіліть його по поверхні. На основу викладіть соус Alfredo, гриби, волоські горіхи, додатковий пармезан, часникове конфі, ще трохи грибів і кілька крапель трюфельної олії. Випікайте піцу за температури приблизно 200°C протягом 16 хв або до моменту, коли краї стануть золотистими та хрусткими.

Подавайте гарячою та насолоджуйтеся.

Грибна піца — це той випадок, коли домашня кухня легко переходить у формат маленької гастрономічної подорожі. Тут немає складних технік чи десятків інгредієнтів, але є все, що робить страву особливою.

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