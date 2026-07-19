Принцеса Марія-Олімпія позувала у чорному бікіні на яхті під час відпочинку

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

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Марія-Олімпія перебуває в поїздці на дівич-вечорі, і проводить час на розкішній яхті. У Instagram принцеса поділилася фото у відвертому чорному бікіні, позуючи на тлі ідеального скелястого краєвиду.

Свій пляжний образ грецька принцеса доповнила непримітною банданою, додавши йому невловимого шарму, а волосся заплела в коси.

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

"Останній вихід перед вуаллю", - написала вона у підписі.

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Також Марія-Олімпія продемонструвала гарний вінтажний костюм від Valentino салатового кольору, що складається з топу із зав'язками на шиї та легкої спідниці з шифону.

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Стильний комплект ідеально доповнив образ принцеси, яка танцювала всю ніч безперервно. Завершували образ сережки-кільця та сонцезахисні окуляри у стилі нульових.

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

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