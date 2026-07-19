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Принцеса Марія-Олімпія позувала у чорному бікіні на яхті під час відпочинку
29-річна грецька принцеса мала просто неперевершений вигляд, коли поділилася серією яскравих знімків, зроблених під час відпочинку.
Марія-Олімпія перебуває в поїздці на дівич-вечорі, і проводить час на розкішній яхті. У Instagram принцеса поділилася фото у відвертому чорному бікіні, позуючи на тлі ідеального скелястого краєвиду.
Свій пляжний образ грецька принцеса доповнила непримітною банданою, додавши йому невловимого шарму, а волосся заплела в коси.
"Останній вихід перед вуаллю", - написала вона у підписі.
Також Марія-Олімпія продемонструвала гарний вінтажний костюм від Valentino салатового кольору, що складається з топу із зав'язками на шиї та легкої спідниці з шифону.
Стильний комплект ідеально доповнив образ принцеси, яка танцювала всю ніч безперервно. Завершували образ сережки-кільця та сонцезахисні окуляри у стилі нульових.