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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Марія-Олімпія позувала у чорному бікіні на яхті під час відпочинку

29-річна грецька принцеса мала просто неперевершений вигляд, коли поділилася серією яскравих знімків, зроблених під час відпочинку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Принцеса Марія-Олімпія

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Марія-Олімпія перебуває в поїздці на дівич-вечорі, і проводить час на розкішній яхті. У Instagram принцеса поділилася фото у відвертому чорному бікіні, позуючи на тлі ідеального скелястого краєвиду.

Свій пляжний образ грецька принцеса доповнила непримітною банданою, додавши йому невловимого шарму, а волосся заплела в коси.

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

"Останній вихід перед вуаллю", - написала вона у підписі.

Також Марія-Олімпія продемонструвала гарний вінтажний костюм від Valentino салатового кольору, що складається з топу із зав'язками на шиї та легкої спідниці з шифону.

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Стильний комплект ідеально доповнив образ принцеси, яка танцювала всю ніч безперервно. Завершували образ сережки-кільця та сонцезахисні окуляри у стилі нульових.

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
149
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