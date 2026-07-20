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Король Філіп VI та його дочки — Леонор та Софія — разом з іспанською збірною з футболу відсвяткували перемогу на чемпіонаті світу
Королівська родина Іспанії вчора у повному складі приїхала до США підтримати національну збірну на Чемпіонаті світу з футболу.
Збірна Іспанії стала чемпіоном світу на стадіоні «Нью-Йорк-Нью-Джерсі», здобувши перемогу над Аргентиною з рахунком 1:0 у фіналі. Після церемонії нагородження, на якій були присутні високопосадовці, включаючи короля Іспанії Філіпа VI та президента США Дональда Трампа, вся королівська родина приєдналася до гравців на полі.
З президентської ложі король Філіп VI та королева Летиція, а також їхні доньки принцеса Леонор та інфанта Софія з пильною увагою стежили за кожним моментом гри, захоплені загальним хвилюванням на стадіоні, перш ніж спуститися на поле.
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Після завершення церемонії нагородження обох команд, святкування повністю перемістилося на поле. Під конфетті та оплески іспанської делегації король Філіп VI прийняв трофей з рук Ламіна Ямаля та підняв його. Інфанта Софія наслідувала його приклад, розділивши цей жест із гравцями в центрі п'єдесталу. Через кілька хвилин принцеса Леонор зробила те саме.
Момент, коли доньки короля і королеви тримали золотий кубок в оточенні команди, став одним з найяскравіших кадрів дня, що обговорювалися.
У Instagram королівська родина також поділилася знімками та відео цієї захопливої події.