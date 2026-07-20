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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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105
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1 хв

Король Філіп VI та його дочки — Леонор та Софія — разом з іспанською збірною з футболу відсвяткували перемогу на чемпіонаті світу

Королівська родина Іспанії вчора у повному складі приїхала до США підтримати національну збірну на Чемпіонаті світу з футболу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королівська родина зі збірною Іспанії

Королівська родина зі збірною Іспанії / © Getty Images

Збірна Іспанії стала чемпіоном світу на стадіоні «Нью-Йорк-Нью-Джерсі», здобувши перемогу над Аргентиною з рахунком 1:0 у фіналі. Після церемонії нагородження, на якій були присутні високопосадовці, включаючи короля Іспанії Філіпа VI та президента США Дональда Трампа, вся королівська родина приєдналася до гравців на полі.

Принцеса Леонор, королева Летиція, інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор, королева Летиція, інфанта Софія / © Getty Images

З президентської ложі король Філіп VI та королева Летиція, а також їхні доньки принцеса Леонор та інфанта Софія з пильною увагою стежили за кожним моментом гри, захоплені загальним хвилюванням на стадіоні, перш ніж спуститися на поле.

(гортайте фото праворуч)

Після завершення церемонії нагородження обох команд, святкування повністю перемістилося на поле. Під конфетті та оплески іспанської делегації король Філіп VI прийняв трофей з рук Ламіна Ямаля та підняв його. Інфанта Софія наслідувала його приклад, розділивши цей жест із гравцями в центрі п'єдесталу. Через кілька хвилин принцеса Леонор зробила те саме.

Король Філіп VI з кубком чемпіонів світу / © Getty Images

Король Філіп VI з кубком чемпіонів світу / © Getty Images

Момент, коли доньки короля і королеви тримали золотий кубок в оточенні команди, став одним з найяскравіших кадрів дня, що обговорювалися.

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

У Instagram королівська родина також поділилася знімками та відео цієї захопливої події.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
105
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