Королівська родина зі збірною Іспанії / © Getty Images

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Збірна Іспанії стала чемпіоном світу на стадіоні «Нью-Йорк-Нью-Джерсі», здобувши перемогу над Аргентиною з рахунком 1:0 у фіналі. Після церемонії нагородження, на якій були присутні високопосадовці, включаючи короля Іспанії Філіпа VI та президента США Дональда Трампа, вся королівська родина приєдналася до гравців на полі.

Принцеса Леонор, королева Летиція, інфанта Софія / © Getty Images

З президентської ложі король Філіп VI та королева Летиція, а також їхні доньки принцеса Леонор та інфанта Софія з пильною увагою стежили за кожним моментом гри, захоплені загальним хвилюванням на стадіоні, перш ніж спуститися на поле.

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Після завершення церемонії нагородження обох команд, святкування повністю перемістилося на поле. Під конфетті та оплески іспанської делегації король Філіп VI прийняв трофей з рук Ламіна Ямаля та підняв його. Інфанта Софія наслідувала його приклад, розділивши цей жест із гравцями в центрі п'єдесталу. Через кілька хвилин принцеса Леонор зробила те саме.

Король Філіп VI з кубком чемпіонів світу / © Getty Images

Момент, коли доньки короля і королеви тримали золотий кубок в оточенні команди, став одним з найяскравіших кадрів дня, що обговорювалися.

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

У Instagram королівська родина також поділилася знімками та відео цієї захопливої події.

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