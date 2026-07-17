У ніжно-рожевому штанному костюмі: інфанта Софія захопила гарним образом на публічному заході

Інфанта Софія / © Getty Images

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Під час аудієнції з опікунською радою Іспанського комітету Фонду Об'єднаних Всесвітніх Коледжів король та королева прийняли членів ради, спонсорів та студентів, прийнятих на 2026 навчальний рік, а також тих, хто повертається після завершення двох років навчання.

Софія та її сестра Леонор були присутні як випускниці Атлантичного коледжу UWC в Уельсі, підтверджуючи свій зв'язок із навчальним закладом та висловлюючи підтримку студенткам, які ось-ось почнуть цей етап свого життя.

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Мода знову опинилася у центрі уваги заходу, особливо для інфанти Софії. Після кількох виходів у білому вбранні, за єдиним винятком церемонії вручення премії принцеси Жирони, молодша дочка короля та королеви здивувала всіх, обравши вдалий рожевий колір.

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Вона одягла класичний костюм від Mango, що складається з двобортного блейзера і широких штанів - елегантне і позачасове поєднання, яке особливо підкреслило її тон шкіри і красиве довге русяве волосся.

Інфанта Софія / © Getty Images

На завершення образу Софія одягла бежеві мюлі на пласкій підошві від іспанського бренду LMDI Collection. Модель з відкритою п'ятою, виконана з козячої шкіри та прикрашена вишуканою золотою пряжкою, яку вона взула на свою конфірмацію 2023 року.

Ми також показували, який образ для цього виходу обрала її сестра принцеса Леонор.

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