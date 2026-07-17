- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 52
- Час на прочитання
- 1 хв
У ніжно-рожевому штанному костюмі: інфанта Софія захопила гарним образом на публічному заході
Іспанська інфанта Софія знову продемонструвала свій улюблений образ у штанному костюмі, приєднавшись до сім'ї на церемонії в палаці Сарсуела в Мадриді.
Під час аудієнції з опікунською радою Іспанського комітету Фонду Об'єднаних Всесвітніх Коледжів король та королева прийняли членів ради, спонсорів та студентів, прийнятих на 2026 навчальний рік, а також тих, хто повертається після завершення двох років навчання.
Софія та її сестра Леонор були присутні як випускниці Атлантичного коледжу UWC в Уельсі, підтверджуючи свій зв'язок із навчальним закладом та висловлюючи підтримку студенткам, які ось-ось почнуть цей етап свого життя.
Мода знову опинилася у центрі уваги заходу, особливо для інфанти Софії. Після кількох виходів у білому вбранні, за єдиним винятком церемонії вручення премії принцеси Жирони, молодша дочка короля та королеви здивувала всіх, обравши вдалий рожевий колір.
Вона одягла класичний костюм від Mango, що складається з двобортного блейзера і широких штанів - елегантне і позачасове поєднання, яке особливо підкреслило її тон шкіри і красиве довге русяве волосся.
На завершення образу Софія одягла бежеві мюлі на пласкій підошві від іспанського бренду LMDI Collection. Модель з відкритою п'ятою, виконана з козячої шкіри та прикрашена вишуканою золотою пряжкою, яку вона взула на свою конфірмацію 2023 року.
Ми також показували, який образ для цього виходу обрала її сестра принцеса Леонор.