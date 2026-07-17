Квітуча тераса без клопоту: 6 рослин, які не бояться сонця та все літо прикрашатимуть подвір’я

Декоративні злаки / © Credits

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Контейнерне озеленення — один із найпростіших способів зробити відкритий простір затишнішим. Проте успіх залежить не лише від красивих горщиків або стильних кашпо. Якщо рослини більшу частину дня перебувають під прямими сонячними променями, вони мають бути витривалими до спеки, періодичного пересихання ґрунту та високих температур, про це розповіло видання Real Simple.

Необхідно створювати композиції не лише з квітучих рослин. Поєднання декоративного листя, різної висоти та фактур робить контейнери об’ємнішими, гармонійнішими та професійно оформленими.

Колеус

Колеус / © Credits

Одна з найефектніших декоративно-листяних рослин для літніх композицій. Його головна перевага — насичене забарвлення листя, яке зберігається протягом усього сезону.

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Залежно від сорту він добре росте як на сонці, так і у легкій напівтіні. Колеус чудово заповнює простір між квітучими рослинами, додає композиції об’єму та контрасту. Листя може бути салатовим, бордовим, мідним або строкатим, а різноманіття фактур, від гладких до гофрованих, робить його універсальним елементом будь-якого контейнера.

Петунії

Петунії / © Credits

Петунії вже багато років залишаються фаворитами для балконів і терас. Вони рясно цвітуть, швидко розростаються, красиво звисають через край кашпо та створюють ефект пишного квіткового водоспаду.

Рослина любить сонячні місця та добре переносить короткочасне пересихання ґрунту. Водночас у сильну спеку потрібно уважно стежити за рівнем вологості, якщо земля на глибині кількох сантиметрів суха, настав час поливу. У найспекотніші дні контейнери можуть потребувати зволоження навіть двічі на день.

Щоб петунії продовжували активно цвісти до осені, їх рекомендують періодично підживлювати та регулярно видаляти зів’ялі квіти.

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Декоративні злаки

Декоративні злаки / © Credits

Гармонійна композиція складається не лише з квітів. Саме декоративні трави додають контейнерам висоти, структури та відчуття руху. Вони чудово переносять сонце, спеку, навіть короткі періоди нестачі вологи, тому вважаються одними з найвитриваліших рослин для відкритого простору.

Ще одна перевага полягає у тому, що багато декоративних злаків залишаються привабливими навіть після завершення літнього сезону. Якщо доповнити їх зимовими декоративними елементами, контейнер залишатиметься красивим практично цілий рік.

Бегонії

Бегонії / © Associated Press

Бегонії здатні швидко перетворити будь-який контейнер на густу квітучу композицію. Вони мають розкішне листя, довго цвітуть і мають однаково гарний вигляд як у поєднанні з іншими рослинами, так і у поодинокому садінні.

Рослина добре росте як на сонці, так і у легкій тіні, однак у спекотну погоду потребує уважнішого поливу. Бажано щодня контролювати вологість ґрунту. Після того як бегонії добре вкоріняться, вони тішитимуть рясним і стабільним цвітінням протягом усього теплого сезону.

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Герань

Герань / © Associated Press

Герань заслужено вважається однією з найнадійніших рослин для контейнерного озеленення. Вона представлена у великій палітрі відтінків, від насичено-червоного до ніжно-рожевого, помаранчевого та лососевого.

Чим більше сонця отримує рослина, тим краще вона почувається. Після вкорінення герань досить добре переносить посуху, хоча у контейнерах усе ж потребує регулярного поливу. У дуже спекотні дні це варто робити щонайменше через день.

Для тривалого та рясного цвітіння рекомендується використовувати добрива тривалої дії під час висаджування та повторно підживлювати рослини через кілька місяців.

Амарант кулястий

Амарант кулястий / © Credits

Якщо композиції бракує вертикального акценту, чудовим вибором стане амарант кулястий. Він швидко набирає висоту, створює легкий повітряний силует і безперервно утворює яскраві рожеві суцвіття протягом літа. Водночас рослина залишається напрочуд витривалою, вона добре переносить посуху, не потребує складного догляду та чудово почувається під палючим сонцем.

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Додатковий бонус у тому, що амарант приваблює комах-запилювачів, а його суцвіття мають однаково гарний вигляд як у свіжих, так і сухих букетах.

Секрет красивої літньої тераси полягає не лише у кількості квітів, а й у грамотному поєднанні рослин. Декоративне листя, рясне цвітіння, різна висота та текстури створюють об’ємні композиції, які мають ефектний вигляд від початку літа та до самої осені.

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