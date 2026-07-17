Коляденко зробив відверте зізнання про борги та розсекретив свій ризикований спосіб заробітку

Дмитро Коляденко

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Український шоумен Дмитро Коляденко відверто поговорив про свої фінанси та не став приховувати, що вже багато років живе з кредитним лімітом.

Артист каже, що не вміє накопичувати гроші й рідко планує витрати наперед. За його словами, кошти легко йдуть на закупи, смачну їжу чи допомогу близьким. Водночас борги його не лякають, адже він давно звик до такої фінансової моделі. Ба більше, знаменитість розкрив, яку суму може позичити в банку просто зараз і чому досі не закрив цей ліміт.

«Абсолютно. У мене зараз є кредитний ліміт — 76 тисяч гривень. Причому він у мене вже багато років, здається, ще з часів до ковіду. Я сто разів міг його закрити. Віддам — і він знову відкривається. Буває, закінчилися гроші, дивлюся — знову доступні 76 тисяч. Думаю: "Ну добре, пішли в супермаркет" (сміється)», — поділився Коляденко в інтерв’ю Oboz.ua.

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Дмитро Коляденко

Дмитро Коляденко / © instagram.com/bilyk_iryna

Водночас шоумен запевняє, що кредитний ліміт для нього насамперед створює відчуття впевненості. Він також зізнався, що нещодавно знайшов ще один спосіб підзаробити. Коляденко розповів, що під час чемпіонату світу з футболу робить карткові розклади, за допомогою яких прогнозує результати матчів. Після цього разом зі своїм асистентом вони роблять ставки, а перший виграш уже приніс їм 6 тисяч гривень. Артист навіть планував поставити весь виграш на наступний матч збірної Аргентини, в успіху якої був упевнений.

«Це не мої гроші, але я знаю, що в будь-який момент можу ними скористатися, а потім повернути. Мені так психологічно спокійно. Чесно кажучи, не знаю чому, але комфортно жити з таким кредитним лімітом. Я обіцяв працівницям банку, що колись його закрию. Але поки що він собі є — і нехай. Також роблю розклади на картах, хто виграє. І ми з асистентом ставимо гроші на якомусь сайті. Я вже виграв 6 тисяч гривень. І сьогодні ми поставимо усі ці гроші на Аргентину, щоб виграти ще більше», — сказав шоумен Blik.ua.

Дмитро Коляденко та Ліонель Мессі / © instagram.com/kolyadenkodima_official

Раніше Коляденко також зізнавався, що не женеться за захмарними гонорарами. За його словами, під час війни не хоче демонструвати статки, хоча в минулому траплялися вечори, коли він заробляв десятки тисяч доларів.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Коляденко розповів, що заборгував Білик чималу суму й здивував, як віддавав гроші через 12 років.

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