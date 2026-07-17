Ліндсей Логан ніжно привітала сина з 3-річчям і розчулила сімейним фото

Ліндсей Логан / © Associated Press

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Американська акторка Ліндсей Логан привітала сина Луая з 3-річчям і поділилася рідкісним сімейним фото, яке зворушило її прихильників.

Зірка присвятила іменинникові теплі слова на своїй сторінці в Instagram. Разом із дописом вона опублікувала світлину, на якій позує з сином і чоловіком, бізнесменом Бадаром Шамасом. У зверненні акторка зізналася, що поява хлопчика повністю змінила їхнє життя. За її словами, від дня народження Луая кожен день для родини став наповнений ще більшою любов’ю, радістю і вдячністю. Також Логан назвала маленького сина найбільшим подарунком у своєму житті.

«З 3-річчям, найбільший подарунок нашого життя, наш прекрасний Луай. Ти зробив наш світ яскравішим від моменту свого народження, і кожен день відтоді був сповнений більшою любов’ю, сміхом, метою та вдячністю, ніж ми могли собі уявити», — написала вона.

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Ліндсей Логан з чоловіком і сином Луаєм / © instagram.com/lindsaylohan

На цьому привітання не завершилося. Ліндсей зізналася, що для неї та чоловіка найбільшим щастям є спостерігати, як син дорослішає. Вона побажала хлопчикові залишатися добрим, сміливим і допитливим, а також ніколи не втрачати здатності щиро дивуватися світові. Окремо артистка наголосила, що саме Луай став справжнім серцем їхньої родини.

«Спостерігати за тим, як ти зростаєш у доброго, допитливого, радісного маленького хлопчика, було найбільшим привілеєм у нашому житті. Ми так пишаємося тим, що є твоїми батьками. Ми сподіваємося, що ти завжди залишатимешся вірним своєму прекрасному серцю, мріятимеш, будеш сміливим, добрим і ніколи не втрачатимеш почуття дива. Нехай наступний рік принесе тобі нескінченні пригоди, щастя і любов. Ти завжди будеш нашим найбільшим благословенням і серцем нашої родини. Ми любимо тебе більше, ніж можна висловити словами. З днем ​​народження, наш милий хлопчику», — додала Логан.

Після народження первістка акторка дедалі рідше ділиться подробицями сімейного життя, тому кожна нова публікація за участю Луая викликає жвавий інтерес шанувальників.

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