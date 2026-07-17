ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
283
Час на прочитання
2 хв

Ліндсей Логан ніжно привітала сина з 3-річчям і розчулила сімейним фото

Акторка назвала його серцем родини.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Ліндсей Логан

Ліндсей Логан / © Associated Press

Американська акторка Ліндсей Логан привітала сина Луая з 3-річчям і поділилася рідкісним сімейним фото, яке зворушило її прихильників.

Зірка присвятила іменинникові теплі слова на своїй сторінці в Instagram. Разом із дописом вона опублікувала світлину, на якій позує з сином і чоловіком, бізнесменом Бадаром Шамасом. У зверненні акторка зізналася, що поява хлопчика повністю змінила їхнє життя. За її словами, від дня народження Луая кожен день для родини став наповнений ще більшою любов’ю, радістю і вдячністю. Також Логан назвала маленького сина найбільшим подарунком у своєму житті.

«З 3-річчям, найбільший подарунок нашого життя, наш прекрасний Луай. Ти зробив наш світ яскравішим від моменту свого народження, і кожен день відтоді був сповнений більшою любов’ю, сміхом, метою та вдячністю, ніж ми могли собі уявити», — написала вона.

Ліндсей Логан з чоловіком і сином Луаєм / © instagram.com/lindsaylohan

Ліндсей Логан з чоловіком і сином Луаєм / © instagram.com/lindsaylohan

На цьому привітання не завершилося. Ліндсей зізналася, що для неї та чоловіка найбільшим щастям є спостерігати, як син дорослішає. Вона побажала хлопчикові залишатися добрим, сміливим і допитливим, а також ніколи не втрачати здатності щиро дивуватися світові. Окремо артистка наголосила, що саме Луай став справжнім серцем їхньої родини.

«Спостерігати за тим, як ти зростаєш у доброго, допитливого, радісного маленького хлопчика, було найбільшим привілеєм у нашому житті. Ми так пишаємося тим, що є твоїми батьками. Ми сподіваємося, що ти завжди залишатимешся вірним своєму прекрасному серцю, мріятимеш, будеш сміливим, добрим і ніколи не втрачатимеш почуття дива. Нехай наступний рік принесе тобі нескінченні пригоди, щастя і любов. Ти завжди будеш нашим найбільшим благословенням і серцем нашої родини. Ми любимо тебе більше, ніж можна висловити словами. З днем ​​народження, наш милий хлопчику», — додала Логан.

Після народження первістка акторка дедалі рідше ділиться подробицями сімейного життя, тому кожна нова публікація за участю Луая викликає жвавий інтерес шанувальників.

Нагадаємо, нещодавно 51-річна Анджеліна Джолі пішла на кардинальні зміни та залишає Лос-Анджелес після повноліття дітей.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
283
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie