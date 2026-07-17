Моторошні вибухи, люди гинуть на вулиці та пожежі: Росія взялась тероризувати ще один обласний центр України

Уже троє загиблих в Одесі. Серед них — волонтерка Червоного Хреста, яка сама виховувала трьох дітей. Іще щонайменше десятеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Російські війська жорстоко тероризують місто вже кілька днів поспіль. Напередодн

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Через постійні російські обстріли уже троє загиблих в Одесі. Серед них — волонтерка Червоного Хреста, яка сама виховувала трьох дітей. Іще щонайменше десятеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Російські війська жорстоко тероризують місто вже кілька днів поспіль. Напередодні ввечері окупанти вдарили керованою авіаційною ракетою по житловому будинку та скверу неподалік. А зранку місто знову прокинулося від сильних вибухів, які не припинялися і вдень.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергій Осадчук.

Росіяни обстрілюють Одесу: що відомо про наслідки

Ранок в Одесі вчергове почався з тривожних сирен та гучних вибухів. Російські літаки тактичної авіації знову масовано атакували обласний центр. Рятувальники ДСНС одразу виїхали на ліквідацію загорянь.

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Олександр Колосюк, пресофіцер ГУ ДСНС в Одеській області: «Ворог завдав чергового ракетного удару по Одещині. Внаслідок цього прильоту відбулося руйнування будівлі станції технічного обслуговування (СТО). Там миттєво спалахнула пожежа, і вогонь швидко охопив поруч розташовані автомобілі. На щастя, цього разу загиблих та постраждалих на місці немає».

А от через підступний ворожий удар, який стався напередодні, в місті офіційно зафіксовано двоє загиблих та десятеро постраждалих громадян. Того вечора на Одесу з літаків полетіли одразу три керовані авіаційні ракети, і вже за двадцять хвилин пролунав потужний вибух у густонаселеному житловому районі.

Артем, постраждалий від російської атаки одесит: «Почув різкий свист, потім пролунав потужний вибух, і навколо вмить повилітали вікна та все інше. Я одразу вибіг на вулицю і побачив там жінку, яка була вся в крові. Одразу викликав їй швидку допомогу. Мене самого також поранило уламками, тому мене відвезли до лікарні, надали першу необхідну медичну допомогу та згодом відпустили додому».

Анатолій, сусід постраждалої родини (очевидець подій): «У мене дружина від вибухової хвилі просто з ліжка впала на підлогу. У нас у під'їзді вхідні двері заклинило намертво. Сам вибух он там стався — там на вулиці один убитий чоловік лежав».

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У будинках навколо не залишилося жодного вцілілого вікна, каже пані Лілія. Більшість потерпілих містян дістали травми саме гострими осколками скла, які від вибуху розліталися навкруги з неймовірною швидкістю.

Лілія, постраждала від російської атаки одеситка: «Ми вже якраз полягали відпочивати, коли син раптово побачив у вікні, що летить ракета. Він кинувся до дверей, і в цей момент пролунав спалах — це була якась доля секунди. Двері у квартирі одразу заклинило. Мій син постраждав — йому розбитим склом посікло обличчя та ноги. Але ми, слава Богу, всі залишилися живі та цілі, єдине — це сильні руйнування всієї нашої квартири».

Удар по скверу та церкві

В самому епіцентрі вибуху російської ракети опинився місцевий сквер, де в цей вечірній час якраз гуляла жінка з маленькими дітьми. Обидві дитини отримали поранення і наразі перебувають під наглядом лікарів у медичному закладі.

З самого раннього ранку комунальні служби та волонтери прибирають наслідки прильоту у сквері — чути безперервні звуки розпилювання повалених дерев. У щільному асфальті зяють глибокі вирви, багато дерев повністю згоріли, а навколо обірвані лінії електропередач.

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Ворожа вибухова хвиля була такої нищівної сили, що у будівлі церкви, яка розташована поруч, повністю вибило міцні вікна разом із дерев'яними рамами.

Денис Сердіченко, пастор постраждалої церкви: «Зі звичайних людей у нас ніхто не постраждав. Травмувався тільки наш охоронець — йому склом побило ноги. Ми якраз цими днями проводили дитячий табір при церкві, і сьогодні повинен був бути наш останній, фінальний день. Попри руйнування, ми спільно вирішили не скасовувати цей табір. Ми категорично не хочемо, щоб ворог або хтось інший підло украв у наших дітей їхнє щасливе дитинство».

Понівечений волонтерський центр та атака на порти

Від ракетного удару суттєво постраждав і відомий благодійний фонд, який безперервно працює в Одесі вже три десятки років. Допомогти тим, хто сам звик щодня приходити на допомогу іншим, сьогодні зранку згуртувалися та прийшли десятки небайдужих одеситів.

Наталія Терехова, представниця БФ «Добрий Самарянин»: «Наші намети та наші спеціальні будиночки, де ми постійно тримаємо все найнеобхідніше для допомоги людям, дуже сильно постраждали від вибуху. Зараз ми детально оцінюємо збитки та приймаємо волонтерів, які згуртовано приходять на допомогу з шостої години ранку. Також серйозно постраждали автівки, якими ми щодня виконуємо наші гуманітарні місії — це і машини для евакуації населення, і капеланські автомобілі».

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Масовані ракетно-дронові атаки на Одеську область не припиняються вже цілий тиждень. Чи не щодня від жорстоких ворожих обстрілів гинуть мирні люди та спалахують масштабні пожежі.

За офіційними оцінками військової адміністрації, російські терористи цілеспрямовано прагнуть повністю розбити місцеві порти та за будь-яку ціну зупинити роботу українського зернового коридору. Особливо зараз, коли цим морським маршрутом з Одещини якраз активно пішли перші судна з новим урожаєм пшениці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Вийшла з дітками у сквер і ЗАГИНУЛА! МОТОРОШНИЙ ОБСТРІЛ забрав ЖИТТЯ МАМИ В ОДЕСІ!

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