Мати загинула, діти дивом вижили: моторошні деталі ракетної атаки РФ по Одесі

Удар по Одесі. / © Одеська ОВА

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Напередодні увечері російська армія вкотре атакувала ракетами Одесу. Щонайменше дві людини загинули, зокрема мати двох дітей.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Двоє людей загинуло. Серед загиблих — жінка, яка гуляла в парку з дітьми. Діти залишилися живими», — наголосив чиновник.

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Зауважимо, через російський обстріл кількість травмованих зросла до десяти осіб. Зокрема, травмовано двох дітей.

Своєю чергою, речник ДСНС Одеської області Олександр Колосюк в ефірі Ранок.LIVE наголосив, що під час атаки на житловий сектор обласного центру жінка, одна із загиблих, перебувала на вулиці разом із дітьми.

«На жаль, вона знехтувала сигналом повітряної тривоги, і це коштувало їй життя. Дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги може врятувати життя», — наголосив він.

Удар по Одесі 16 липня

Близько 23:00 16 липня влада повідомила, що армія РФ знову атакувала Одесу ракетами. Росіяни вдарили по цивільній інфрастуктурі, виникли пожежі. Зокрема, було пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

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Зранку в МВА додали, що в результаті атаки в Хаджибейському районі Одеси пошкоджено 11 житлових будинків. Ба більше, одна російська ракета влучила просто в будинок.

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