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Мать погибла, дети чудом выжили: жуткие детали ракетной атаки РФ по Одессе
Российская ракета унесла жизни мамы двоих детей.
Накануне вечером российская армия в очередной раз атаковала ракетами Одессу. По меньшей мере, два человека погибли, в том числе мать двоих детей.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«Два человека погибли. Среди погибших — женщина, которая гуляла в парке с детьми. Дети остались живы», — подчеркнул чиновник.
Заметим, из-за российских обстрелов количество травмированных возросло до десяти человек. В частности, травмированы двое детей.
В свою очередь, спикер ГСЧС Одесской области Александр Колосюк в эфире Ранок.LIVE подчеркнул, что во время атаки на жилищный сектор областного центра женщина, одна из погибших, находилась на улице вместе с детьми.
«К сожалению, она пренебрегла сигналом воздушной тревоги, и это стоило ей жизни. Соблюдение правил безопасности во время воздушной тревоги может спасти жизнь», — подчеркнул он.
Удар по Одессе 16 июля
Около 23:00 16 июля власти сообщили, что армия РФ снова атаковала Одессу ракетами. Россияне ударили по гражданской инфраструктуре, возникли пожары. В частности, были повреждены жилые дома и автомобили.
Утром в МВА преодолевали, что атаки в Хаджибейском районе Одессы повреждены 11 жилых домов. Более того, одна российская ракета попала прямо в дом.