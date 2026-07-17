Мать погибла, дети чудом выжили: жуткие детали ракетной атаки РФ по Одессе

Удар по Одессе.

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Накануне вечером российская армия в очередной раз атаковала ракетами Одессу. По меньшей мере, два человека погибли, в том числе мать двоих детей.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Два человека погибли. Среди погибших — женщина, которая гуляла в парке с детьми. Дети остались живы», — подчеркнул чиновник.

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Заметим, из-за российских обстрелов количество травмированных возросло до десяти человек. В частности, травмированы двое детей.

В свою очередь, спикер ГСЧС Одесской области Александр Колосюк в эфире Ранок.LIVE подчеркнул, что во время атаки на жилищный сектор областного центра женщина, одна из погибших, находилась на улице вместе с детьми.

«К сожалению, она пренебрегла сигналом воздушной тревоги, и это стоило ей жизни. Соблюдение правил безопасности во время воздушной тревоги может спасти жизнь», — подчеркнул он.

Удар по Одессе 16 июля

Около 23:00 16 июля власти сообщили, что армия РФ снова атаковала Одессу ракетами. Россияне ударили по гражданской инфраструктуре, возникли пожары. В частности, были повреждены жилые дома и автомобили.

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Утром в МВА преодолевали, что атаки в Хаджибейском районе Одессы повреждены 11 жилых домов. Более того, одна российская ракета попала прямо в дом.

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