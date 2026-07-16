Тела лежат прямо на улице: РФ нанесла массированный удар по Одессе ракетами

Дым от удара в Одессе

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Вечером, 16 июля, российские войска в очередной раз нанесли ракетный удар по Одессе.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«Враг снова атаковал Одессу ракетами. Предварительно погиб человек. Есть пострадавшие. Все детали выясняем», — написал он в Телеграмм.

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Позже Лысак добавил, что погибших уже двое и уточнил, что еще шесть человек пострадали, среди них три ребенка.

В городе повреждены гражданская инфраструктура, возникли пожары.

Удар по Одессе 16 июля

Между тем, местные паблики публикуют первые жуткие кадры с места прилета. На видео виден погибший человек прямо посреди улицы.

Внимание! Видео содержит чувствительный контент, который может быть эмоционально трудным для просмотра 18+

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Напомним, что это уже в третий день за день россияне атаковали Одессу. Утром российские войска ударили по областному центру ракетой.

Посреди дня 16 июля в Одессе снова произошло несколько громких взрывов. В результате атаки погиб человек.

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