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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1554
Время на прочтение
1 мин

Тела лежат прямо на улице: РФ нанесла массированный удар по Одессе ракетами

В результате ракетной атаки по Одессе погибли как минимум два человека.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Дым от удара в Одессе

Дым от удара в Одессе

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Вечером, 16 июля, российские войска в очередной раз нанесли ракетный удар по Одессе.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«Враг снова атаковал Одессу ракетами. Предварительно погиб человек. Есть пострадавшие. Все детали выясняем», — написал он в Телеграмм.

Позже Лысак добавил, что погибших уже двое и уточнил, что еще шесть человек пострадали, среди них три ребенка.

В городе повреждены гражданская инфраструктура, возникли пожары.

Удар по Одессе 16 июля

Удар по Одессе 16 июля

Между тем, местные паблики публикуют первые жуткие кадры с места прилета. На видео виден погибший человек прямо посреди улицы.

Внимание! Видео содержит чувствительный контент, который может быть эмоционально трудным для просмотра 18+

Напомним, что это уже в третий день за день россияне атаковали Одессу. Утром российские войска ударили по областному центру ракетой.

Посреди дня 16 июля в Одессе снова произошло несколько громких взрывов. В результате атаки погиб человек.

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Дата публикации
Количество просмотров
1554
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