Нашли без головы и с руками за спиной: жуткая история гибели бойца, которого клеймили как СЗЧшника

Марьян Пенкальский с семьей / © zaxid.net

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Семья 33-летнего младшего сержанта Марьяна Пенкальского, пилота БпЛА 503-го отдельного батальона морской пехоты, заявляет о вероятном умышленном убийстве военнослужащего его сослуживцами.

В деталях трагедии разбирался Zaxid.net.

Загадочное исчезновение и СЗЧ «на опережение»

В ночь на 19 декабря 2024 года Марьян пропал без вести в районе города Доброполье Донецкой области. В ту ночь он должен был идти на боевое задание. Через полтора месяца тело мужчины нашли в нескольких километрах от места базирования подразделения — без головы и внутренних органов, с заложенными за спину руками.

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Военная часть оформила его исчезновение как самовольное оставление части (СЗЧ), из-за чего семья до сих пор не может получить выплаты за погибшего.

В тот же день командир роты Сергей Вихованец подал рапорт о том, что боец сбежал с оружием и автомобилем.

«Исчез вместе с оружием и машиной. Об этом я доложил. Мы подали его в СЗЧ, потому что его знают», — объяснил свои действия офицер журналистам.

Командир заверил, что сначала целый день организовывал поиски пропавшего военнослужащего, поскольку тот «был ответственным человеком» и версия о СЗЧ сразу выглядела сомнительной.

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Воспитанник одобрительно отзывается о подчиненном и не верит в версию суицида.

По его словам, отношения в семье бойца были хорошие, конфликтов в подразделении у Марьяна не было. Версии о долгах из-за онлайн ставок или о вражеской диверсионной группе командир также отвергает.

«Было предположение, что его убили. За что и кто — не знаю», — сказал командир, подчеркнув, что окончательно установить обстоятельства у следователей.

Сергей Вихованец также добавил, что Марьян принадлежал к мотивированным военнослужащим, во время службы в подразделении к нему не было никаких вопросов: «Он был мужиком в хорошем понимании этого слова. Сказать о том, чтобы он рвался: давайте я пойду и выиграю войну, нет. Но инициативы были. Ни разу я не слышал, что он злоупотреблял алкоголем, и не делал ему никаких замечаний»

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Шокирующие детали от жены: тело без головы и внутренних органов

Когда жена Марьяна Ирина Пенкальская в начале февраля пыталась узнать у представителей части состояние найденного тела, ей сообщили шокирующую информацию.

«Мне сказали: головы нет. Я говорю: как нет головы? Люди так не умирают без головы, шеи и внутренних органов», — делится пережитым вдова.

В извещении, принесенном семье из ТЦК, причину смерти не указали.

Родные и адвокат семьи Татьяна Садовская убеждены: обстоятельства указывают на то, что Марьяна лишили жизни с особой жестокостью. Ирина говорит, что на семью оказывали психологическое давление, настаивая на скорейшем погребении, «объясняя это тем, что тело быстро портится».

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Ирина Пенкальская предполагает, что мужчину могли убить «свои»: «Думаю, что это свои. Но оснований я не знаю, потому что он мне всегда рассказывал, что у него все хорошо, конфликтов ни с кем нет. Я не знаю, за что и почему. В части его очень хвалили. Когда позвонили, говорили, что он очень классный военный был, выполнял все задания. У него не было проблем на службе».

По словам Ирины Пенкальской, автомобиль мужчины как-то оказался у военнослужащих другого подразделения — скандальной «Скалы».

Похоронили не все тело

После повторной экспертизы выяснилось, что на похороны семье отдали не все тело. Часть останков, найденных на месте происшествия (фрагменты черепа, челюстей) во Львов не передали. По словам адвоката, некоторые фрагменты тела до сих пор находятся в разных местах, не идентифицированы, а ДНК из них более полутора лет так и не отобрали.

Адвокат Татьяна Садовская требует отдать семье все останки вместе, а не частями: «Потом третьи похороны переживать из-за этой халатности — это не по-человечески и очень жестоко».

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«Это не самоубийство, а убийство», говорит побратим бойца

Побратим погибшего согласился говорить с журналистами только на условиях анонимности.

«Я с ним прослужил достаточно долго. Основания считать, что Марьян мог совершить самоубийство, нет ни одного. Он наоборот радовался тому, что у него родился третий ребенок. Считаю, что это убийство», — сказал он.

Побратим рассказал, что шапка Марьяна лежала рядом с телом и была прострелена: входное отверстие на лбу, выходное на затылке. Он предполагает, что голову Марьяна от тела могли отделить звери, поскольку оно пролежало в посадке полтора месяца.

В версию СЗЧ собрат не верит: «Если человек идет в СЗЧ, он следует, очевидно, в ту сторону, откуда родом. Домой Марьян не пришел».

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«У меня много вопросов к следствию. Они закрыли это как самоубийство, но я с этим категорически не согласен», — добавляет он.

Из-за оформления СЗЧ семью лишила выплаты от государства

В издании отмечают, что через год после того, как обнаружили тело, воинская часть обратилась в ГБР с заявлением о самовольном уходе.

По версии СЗЧ семья лишена выплат. Жена бойца Ирина Пенкальская с адвокатом выиграли административный суд, отменивший акты служебного расследования и внутренние приказы части как незаконные. Однако заработную плату и выплаты семье так и не вернули, поскольку производство по СЗЧ остается открытым.

Родные добиваются, чтобы производство по СЗЧ закрыли не «в связи со смертью», а на реабилитирующем основании — по недоказанности вины, чтобы дети Марьяна получили социальную защиту.

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Самый младший сын Марьяна Пенкальского, которому на момент исчезновения отца было два месяца / © zaxid.net

Напомним, что экс-советник министра обороны Сергей Стерненко, говоря о пытках в некоторых подразделениях, среди примеров назвал историю с Марьяном Пенкальским.

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