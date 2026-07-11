Скандал в "Скелі": суд отправил под стражу военного, подозреваемого в избиениях

Полк "Скала"

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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения военнослужащему, подозреваемого в избиении двух военных в Харьковской области. Его взяли под стражу.

Об этом пишет ГБР.

По имеющейся информации, первый эпизод произошел в мае 2025 года вблизи одного из сел Изюмского района. По прибытии военных другого подразделения между ними возник конфликт из-за размещения личного состава и техники.

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Следствие утверждает, что военный капеллан пытался уладить спор, однако подозреваемый несколько раз ударил его кулаком в лицо. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом челюсти.

По версии следствия, в июне 2025 года в Барвенково подозреваемый напал на подполковника. Правоохранители утверждают, что он сверг офицера на землю и нанес ему многочисленные удары руками и ногами, в результате чего потерпевший получил перелом ребра.

Военному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 406 и ч. 4 ст. 405 Уголовного кодекса Украины — нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и насилие в отношении начальника в условиях военного положения.

В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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В ДБР сообщили, что следователи также проверяют другие возможные факты физического насилия, незаконного лишения свободы, угроз оружием, ненадлежащего обращения и неоказания медицинской помощи военнослужащим в местах распределения и обучения полку «Скала».

Загадочные смерти в полку «Скеля» — что известно

В мае 2026 вокруг 425-го отдельного штурмового полка «Скеля» разразился громкий скандал. Журналисты «Суспільного» обнародовали расследование о загадочных смертях по меньшей мере пятерых военнослужащих из Прикарпатья, умерших в марте этого года — через несколько недель, а иногда и дней после начала службы в этой части.

В официальных документах причиной смерти указаны хронические заболевания сердца и лёгких. Впрочем, родные погибших заявили, что на телах военных были многочисленны следы побоев и травм, а также высказали подозрения о возможных пытках.

Впоследствии стало известно, что с конца 2025 года до весны 2026 среди новобранцев полка произошло по меньшей мере 26 небоевых смертей. В Офисе военного омбудсмана отмечали, что количество небоевых смертей в «Скелі» выше, чем во многих других воинских частях, хотя о кардинальной разнице речь не идет.

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