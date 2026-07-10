- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 985
- Время на прочтение
- 3 мин
Военного чуть не убили арматурой после просьбы выключить русскую музыку: жуткие детали (фото, видео)
В Одесской области мужчина арматурой избил военного из-за замечаний о русской музыке.
В курортном поселке Затока Одесской области на территории гостиницы местный житель жестоко избил действующего военнослужащего и ветерана АТО Сергея Пигуру. Конфликт разразился после того, как военный попросил выключить русскую музыку.
Об этом передает корреспондент издания Цензор.НЕТ.
В Заливе избили военного из-за русской музыки: что известно
Детальнее о конфликте рассказала жена пострадавшего Екатерина Пигура. События случились 4 июля. Екатерина рассказывает, что все началось из-за русской музыки, которую включил один из отдыхающих. Сергей вежливо попросил ее выключить, но мужчина отказался и сделал звук еще громче. Когда Сергей подошел поближе и сказал, что он военный, тот полез драться.
Отмечается, что нападающим оказался Виктор Борисович Стопчинский. Сначала он ударил военного электропечью в плечо. Когда жена попыталась вмешаться, нападающий выхватил металлическую арматуру. Защищая женщину, Сергей подставил руку и получил сильный удар, а последующий удар арматурой пришелся прямо по голове. Потерпевший упал и начал терять сознание.
«В этот момент нападающий начал душить его арматурой», — вспоминает Екатерина.
Добавляет, что совместными усилиями прибежавших на крики жены и очевидцев нападающего удалось оттащить, хотя тот продолжал бросаться на военного с металлической палкой и угрозами убийства. На место происшествия вызвали медиков скорой помощи и полицейских.
Сообщается, что Сергей Пигура госпитализирован в больницу поселка Овидиополь. У него диагностировали сотрясение мозга, пробитую голову, сломанные нос и руку. Также ему наложили швы на лицо. Несмотря на тяжесть повреждений, стражи порядка Белгород-Днестровского района по состоянию на 9 июля так и не допросили пострадавшего военного.
Полиция не сделала сразу то, что имела: нападавшего не допросили, не проверили на алкогольное или наркотическое опьянение, не опросили свидетелей. Взяли только пояснения и забрали трубу на экспертизу. Впечатление, будто дело хотят просто «замять»», — возмущается жена ветерана.
Внимание! Фото и видео содержат чувствительные кадры 18+
Семья военного опасается, что расследование затягивают умышленно. Как выяснили родственники потерпевшего от местных жителей и блоггеров из города Подольск, Виктор Стопчинский уже является фигурантом по меньшей мере двух открытых уголовных производств за предварительные нападения на людей с пистолетом и нанесение телесных повреждений.
В соцсетях также распространяется информация, что мужчина раньше мог избегать ответственности из-за коррупционных связей. Правоохранительные органы официально не комментировали ход следствия.
Реакция полиции Одесской области — что заявили
В Главном управлении Национальной полиции Одесской области прокомментировали случай. По предварительным данным следствия, между военным и другим отдыхающим вспыхнула ссора. Во время конфликта мужчина набросился на военнослужащего и избил его металлической палкой по голове. Пострадавшего защитника с травмами забрали в больницу.
«По указанному факту полицейские возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Характер телесных повреждений и степень их тяжести будут устанавливаться судебно-медицинскими экспертами», — отметили в полиции.
Расследование продолжается, правоохранители выясняют все обстоятельства потасовки.
Напомним, во Львове на Сыхове между военнослужащими ТЦК и СП и гражданскими произошло столкновение. Власти и военные жестко отреагировали на конфликт.