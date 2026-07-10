Военного чуть не убили арматурой после просьбы выключить русскую музыку: жуткие детали (фото, видео)

Избиение военного Сергея Пигуру в Заливе / © Цензор.нет

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В курортном поселке Затока Одесской области на территории гостиницы местный житель жестоко избил действующего военнослужащего и ветерана АТО Сергея Пигуру. Конфликт разразился после того, как военный попросил выключить русскую музыку.

Об этом передает корреспондент издания Цензор.НЕТ.

В Заливе избили военного из-за русской музыки: что известно

Детальнее о конфликте рассказала жена пострадавшего Екатерина Пигура. События случились 4 июля. Екатерина рассказывает, что все началось из-за русской музыки, которую включил один из отдыхающих. Сергей вежливо попросил ее выключить, но мужчина отказался и сделал звук еще громче. Когда Сергей подошел поближе и сказал, что он военный, тот полез драться.

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Отмечается, что нападающим оказался Виктор Борисович Стопчинский. Сначала он ударил военного электропечью в плечо. Когда жена попыталась вмешаться, нападающий выхватил металлическую арматуру. Защищая женщину, Сергей подставил руку и получил сильный удар, а последующий удар арматурой пришелся прямо по голове. Потерпевший упал и начал терять сознание.

«В этот момент нападающий начал душить его арматурой», — вспоминает Екатерина.

Добавляет, что совместными усилиями прибежавших на крики жены и очевидцев нападающего удалось оттащить, хотя тот продолжал бросаться на военного с металлической палкой и угрозами убийства. На место происшествия вызвали медиков скорой помощи и полицейских.

Сообщается, что Сергей Пигура госпитализирован в больницу поселка Овидиополь. У него диагностировали сотрясение мозга, пробитую голову, сломанные нос и руку. Также ему наложили швы на лицо. Несмотря на тяжесть повреждений, стражи порядка Белгород-Днестровского района по состоянию на 9 июля так и не допросили пострадавшего военного.

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Полиция не сделала сразу то, что имела: нападавшего не допросили, не проверили на алкогольное или наркотическое опьянение, не опросили свидетелей. Взяли только пояснения и забрали трубу на экспертизу. Впечатление, будто дело хотят просто «замять»», — возмущается жена ветерана.

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В Заливе избили военного Сергея Пигуру после просьбы выключить русскую музыку / © Цензор.нет

В Заливе избили военного Сергея Пигуру после просьбы выключить русскую музыку / © Цензор.нет

У Затоці побили військового Сергія Пігуру після прохання вимкнути російську музику / © Цензор.нет

Семья военного опасается, что расследование затягивают умышленно. Как выяснили родственники потерпевшего от местных жителей и блоггеров из города Подольск, Виктор Стопчинский уже является фигурантом по меньшей мере двух открытых уголовных производств за предварительные нападения на людей с пистолетом и нанесение телесных повреждений.

Виктор Стопчинский. / © Цензор.нет

В соцсетях также распространяется информация, что мужчина раньше мог избегать ответственности из-за коррупционных связей. Правоохранительные органы официально не комментировали ход следствия.

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Реакция полиции Одесской области — что заявили

В Главном управлении Национальной полиции Одесской области прокомментировали случай. По предварительным данным следствия, между военным и другим отдыхающим вспыхнула ссора. Во время конфликта мужчина набросился на военнослужащего и избил его металлической палкой по голове. Пострадавшего защитника с травмами забрали в больницу.

«По указанному факту полицейские возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Характер телесных повреждений и степень их тяжести будут устанавливаться судебно-медицинскими экспертами», — отметили в полиции.

Расследование продолжается, правоохранители выясняют все обстоятельства потасовки.

Напомним, во Львове на Сыхове между военнослужащими ТЦК и СП и гражданскими произошло столкновение. Власти и военные жестко отреагировали на конфликт.

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