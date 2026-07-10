Військового ледь не вбили арматурою після прохання вимкнути російську музику: моторошні деталі (фото, відео)

Побиття військового Сергія Пігуру в Затоці / © Цензор.нет

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У курортному селищі Затока Одеської області на території готелю місцевий житель жорстоко побив чинного військовослужбовця та ветерана АТО Сергія Пігуру. Конфлікт спалахнув після того, як військовий попросив вимкнути російську музику.

Про це передає кореспондент видання «Цензор.НЕТ».

У Затоці побили військового через російську музику: що відомо

Детальніше про конфлікт розповіла дружина постраждалого Катерина Пігура. Події трапилися 4 липня. Катерина розповідає, що все почалося через російську музику, яку ввімкнув один із відпочивальників. Сергій ввічливо попросив її вимкнути, але чоловік відмовився і зробив звук ще гучнішим. Коли Сергій підійшов ближче і сказав, що він військовий, той поліз битися.

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Зазначається, нападником виявився Віктор Борисович Стопчинський. Спочатку він ударив військового електропічкою в плече. Коли дружина спробувала втрутитися, нападник вихопив металеву арматуру. Захищаючи жінку, Сергій підставив руку та дістав сильний удар, а наступний удар арматурою прийшовся просто по голові. Потерпілий упав і почав непритомніти.

«У цей момент нападник почав душити його арматурою», — згадує Катерина.

Додає, що спільними зусиллями її та очевидців, які прибігли на крики, нападника вдалося відтягнути, хоча той продовжував кидатися на військового з металевою палицею та погрозами вбивства. На місце події викликали медиків швидкої допомоги та працівників поліції.

Повідомляється, що Сергій Пігура зараз госпіталізований до лікарні селища Овідіополь. У нього діагностували струс мозку, пробиту голову, зламані ніс та руку. Також йому наклали шви на обличчя. Попри тяжкість ушкоджень, правоохоронці Білгород-Дністровського району станом на 9 липня так і не допитали постраждалого військового.

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«Поліція не зробила одразу те, що мала: нападника не допитали, не перевірили на алкогольне чи наркотичне сп’яніння, не опитали свідків. Взяли лише пояснення і забрали трубу на експертизу. Враження, наче справу хочуть просто "зам’яти"», — обурюється дружина ветерана.

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У Затоці побили військового Сергія Пігуру після прохання вимкнути російську музику / © Цензор.нет

У Затоці побили військового Сергія Пігуру після прохання вимкнути російську музику / © Цензор.нет

У Затоці побили військового Сергія Пігуру після прохання вимкнути російську музику / © Цензор.нет

Родина військового побоюється, що розслідування затягують навмисно. Як з’ясували родичі потерпілого від місцевих мешканців та блогерів із міста Подільськ, Віктор Стопчинський уже є фігурантом щонайменше двох відкритих кримінальних проваджень за попередні напади на людей із пістолетом та завдавання тілесних ушкоджень.

Віктор Стопчинський. / © Цензор.нет

У соцмережах також поширюється інформація, що чоловік раніше міг уникати відповідальності через корупційні зв’язки. Правоохоронні органи наразі офіційно не коментували перебіг слідства.

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Реакція поліції Одеської області — що заявили

В Головному управлінні Національної поліції Одеської області прокоментували випадок. За попередніми даними слідства, між військовим та іншим відпочивальником спалахнула сварка. Під час конфлікту чоловік накинувся на військовослужбовця та побив його металевою палицею по голові. Постраждалого захисника з травмами забрали до лікарні.

«За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Характер тілесних ушкоджень та ступінь їхньої тяжкості будуть встановлювати судово-медичні експерти», — зазначили у поліції.

Розслідування триває, правоохоронці з’ясовують усі обставини бійки.

Нагадаємо, у Львові на Сихові між військовослужбовцями ТЦК та СП і цивільними сталася сутичка. Влада та військові жорстко відреагували на конфлікт.

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