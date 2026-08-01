Яке церковне свято в Україні 7 серпня

Церковне свято 7 серпня / © pexels.com

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7 серпня (20 серпня), в православному календарі день пам’яті святого преподобномученика Дометія. Дометій жив у IV столітті та походив із заможної перської родини, яка сповідувала язичництво. За переказами, він був родичем перського царя, тому мав усі можливості для безтурботного життя при дворі.

Проте ще змолоду Дометій почав шукати істину. Його дедалі більше приваблювало християнське вчення, яке він уважно вивчав. Згодом майбутній святий прийняв святе Хрещення, що стало переломним моментом у його житті.

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Після навернення до християнства Дометій залишив рідний дім і вирушив до монастиря. Там він присвятив себе молитві, посту та духовному вдосконаленню.

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Згодом святий оселився в печері на одній із гір поблизу міста Кир, де жив як пустельник. Його благочестиве життя швидко стало відомим серед людей. До Дометія приходили за духовною порадою, просили молитов і зцілення від хвороб.

За переданням, Господь дарував святому благодать чудотворення. Багато людей отримували полегшення від недуг і духовну підтримку після спілкування з преподобним.

У той час у Персії тривали жорстокі гоніння на християн. Правитель Юліан Відступник, який прагнув повернути язичництво, наказував переслідувати всіх, хто сповідував Христа.

Коли стало відомо про Дометія та його учнів, влада вирішила покласти край їхній діяльності. Святому запропонували зректися християнської віри, однак він категорично відмовився.

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Не змігши змусити Дометія зректися Христа, переслідувачі вдалися до жорстокої страти. За церковним переданням, воїни за наказом правителя закидали камінням печеру, в якій перебували Дометій та двоє його учнів.

Так преподобний разом зі своїми послідовниками прийняв мученицьку смерть, залишившись вірним Христові до останнього подиху.

Церковне свято в Україні 7 серпня за старим календарем

За старим церковним календарем 7 серпня в Україні вшановували Успіння праведної Анни. Праведна Анна разом зі своїм чоловіком, святим Йоакимом, довгі роки не мала дітей, але завдяки щирій молитві Бог дарував їм доньку Марію, якій судилося стати Матір’ю Спасителя. Після народження Богородиці Анна присвятила своє життя служінню Богові та вихованню доньки в благочесті. За церковним переданням, вона мирно відійшла до Господа в похилому віці, тому її кончину називають Успінням, що символізує спокійний перехід до вічного життя.

Прикмети 7 серпня

Народні прикмети 7 серпня / © pexels.com

Дощ 7 серпня — осінь буде дощовою та прохолодною.

Ясний і сонячний день — чекайте на теплу та суху осінь.

Ранковий густий туман — до ясної й теплої погоди найближчими днями.

Що не можна робити 7 серпня

Народні вірування застерігали від жорстокого чи грубого поводження з тваринами та птахами. Наші предки були переконані, що проявлена до них агресія може обернутися неприємностями та притягнути нещастя.

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Що можна робити 7 серпня

За народними звичаями, цього дня господині готували пиріг із малиною. Його було прийнято не лише куштувати в родинному колі, а й ділитися випічкою з близькими, сусідами або жертвувати до храму як добру справу. Вважалося, що для жінок, які щиро прагнуть народити дитину, особливу символічну силу мають страви з малиною, а також яєчня, з’їдені цього дня.

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