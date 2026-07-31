Російська атака зруйнувала сортувальний термінал "Нової пошти" у Полтаві

Пожежа на "Новій пошті" в Полтаві / © Нова пошта

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Унаслідок нічної повітряної атаки російської армії було зруйновано сортувальний термінал «Нової пошти» у Полтаві.

Про це компанія повідомила в офіційній заяві.

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У «Новій пошті» зазначили, що під час атаки співробітники перебували в укриттях, тому обійшлося без загиблих і постраждалих.

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Наразі на місці триває ліквідація наслідків ворожого удару. Компанія повідомила, що найближчим часом буде встановлено обсяг пошкоджених і знищених відправлень.

У компанії запевнили, що всі клієнти, чиї відправлення були знищені внаслідок російської атаки, отримають компенсацію.

«Ми компенсуємо клієнтам оголошену цінність відправлень», — наголосили у «Новій пошті».

Також у компанії повідомили, що вже задіяли резервні логістичні маршрути, аби мінімізувати можливі затримки з доставкою відправлень.

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Актуальну інформацію про статус посилок клієнти можуть перевірити у мобільному застосунку або на офіційному сайті компанії.

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російські терористичні війська здійснили повітряну атаку на Полтавську область. Унаслідок удару виникла масштабна пожежа на складських приміщеннях «Нової пошти».

До ліквідації загоряння були залучені підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які оперативно ліквідували пожежу.

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