Виламали двері й втекли: у ТЦК відреагували на гучний інцидент у Смілі

Інцидент з військовими у Смілі / © скриншот з відео

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Черкаський обласний ТЦК та СП проводить службову перевірку після поширення у соціальних мережах відео, на якому люди у військовій формі намагалися проникнути до приватного будинку в місті Сміла, виламавши вхідні двері.

Про це йдеться у повідомленні Черкаського обласного ТЦК та СП, опублікованому у Facebook.

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У центрі комплектування заявили, що перевірка має встановити всі обставини події, яка набула широкого розголосу в соціальних мережах. У разі підтвердження перевищення повноважень винних обіцяють притягнути до відповідальності.

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«З метою встановлення всіх обставин події проводиться службова перевірка. Керівництвом Черкаського обласного ТЦК та СП буде забезпечено встановлення всіх обставин інциденту та у разі доведення факту перевищення службових повноважень, військовослужбовці понесуть відповідальність, передбачену чинним законодавством», — йдеться у повідомленні.

Також у ТЦК зазначили, що про результати службової перевірки буде повідомлено додатково.

Раніше в соціальних мережах було опубліковано відеозапис, на якому чоловіки у військовій формі виламали вхідні двері приватного будинку в місті Сміла Черкаської області. Після того як вони помітили, що їх знімають на камеру, чоловіки швидко залишили місце події.

Наразі відсутнє офіційне підтвердження того, що на оприлюдненому відео зафіксовані саме представники ТЦК. Також нічого не відомо про обставини події та причини, з яких люди у військовій формі перебували біля приватного будинку.

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Нагадаємо, на Волині водій вантажівки розтрощив автівки ТЦК та потягнув за собою на дверях працівника військкомату, тікаючи від мобілізації.

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