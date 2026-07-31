Гороскоп на 1 серпня для всіх знаків зодіаку: день із дуже поганою репутацією

Квіти / © Associated Press

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У такі моменти, як правило, активізуються токсичні люди, які за допомогою сварок, публічних скандалів та провокацій намагаються наживитися чужою енергією.

Якщо ми підозрюємо когось зі своїх знайомих у такій поведінці, сьогодні краще уникати спілкування з ними. Можуть датися взнаки депресія, страхи, невпевненість у собі, а також властиві багатьом ниці інстинкти — гордота, заздрість і злість.

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Овен

З негативними думками, які не дадуть спокою цього дня, можна — і потрібно — боротися за допомогою активних дій — до того ж, чим більше справ ви заплануєте на цей час, тим краще для вас і вашого настрою.

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Телець

Спілкування, до якого вас спонукатиме оточення, нав’язуючи порожні розмови, не принесе жодної видимої користі, а лише забере час та енергію, які можна витратити на набагато важливіші та корисніші справи.

Близнята

Найголовніше у спілкуванні з близькими людьми цього дня — стримувати емоції, що вириваються назовні, інакше існує велика ймовірність, що вони відреагують так само, і тоді конфлікту не уникнути.

Рак

У запалі сварки кохана людина може сказати вам зайвого — не варто сприймати її слова близько до серця, ображатися про яку ви вже встигли забути, він хотів зачепити вас якомога болючіше, а насправді так не думає.

Лев

Можливо, пропозиція швидкого та легкого заробітку, з якою до вас звернеться малознайома людина, — за детальнішого розгляду виявиться не такою вже й вигідною, тож не поспішайте давати згоду.

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Діва

Цього дня представникам вашого знака слід утриматися від будь-яких — навіть найдрібніших і найнезначніших — фінансових операцій: надто велика ймовірність помилки, яка замість прибутку принесе збиток.

Терези

Сьогодні займатися самокритикою не тільки не корисно, але й відверто шкідливо — замість користі вона завдасть винятково шкоди, точніше, серйозного удару по вашій самооцінці, тож краще не ризикувати її станом.

Скорпіон

Токсичні люди, які є у вашому оточенні, можуть влаштовувати провокації, щоб викликати у вас емоційну реакцію, — не варто піддаватися на їхні провокації, краще проігнорувати будь-які агресивні випади.

Стрілець

Не варто ділитися з кимось професійними ідеями, які цього дня гарантовано спадуть вам на думку — колеги-конкуренти можуть легко запозичити їх у вас і, не маючи докорів сумління, видати за свої.

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Козоріг

З огляду на неможливість об’єктивно оцінити всі наявні чинники — як позитивні, так і негативні — будь-яке рішення, ухвалене цього дня, може виявитися помилковим, тому краще на деякий час утриматися від нього.

Водолій

Можливо, у вашому житті з’явиться людина, з якою ви були близькі в минулому: не варто покладати на цю зустріч особливих сподівань: від моменту вашого розставання минуло занадто багато часу — вона їх не виправдає.

Риби

Особливої уваги потребуватимуть літні родичі: цього дня вони — як ніколи — потребуватимуть її, тож не варто шкодувати свого часу та душевних сил: для вас спілкування з ними буде навіть потрібнішим, ніж для них.

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