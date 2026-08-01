З Маковієм 2026: найкрасивіші листівки та щирі привітання, які варто надіслати кожному

Красиві привітання з Медовим Спасом / © pexels.com

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Якщо ви шукаєте красиві привітання з Маковієм українською, теплі побажання чи листівки для близьких, ми підготували добірку, яка допоможе подарувати гарний настрій у святковий день.

Красиві привітання з Маковієм своїми словами

Нехай Медовий Спас принесе у ваш дім мир, достаток і Божу благодать. Бажаю міцного здоров’я, родинного тепла, щирих людей поруч та солодких моментів, які залишаться у пам’яті надовго.

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Вітаю зі святом Маковія! Нехай аромат свіжого меду наповнює оселю затишком, а кожен новий день дарує приводи для радості, усмішок і добрих новин.

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З Медовим Спасом! Бажаю, щоб серце завжди було сповнене любові, душа — спокою, а всі мрії здійснювалися легко, мов літній вітер.

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Нехай Господь оберігає вашу родину від усіх негараздів, дарує сили, віру, натхнення та благословляє на щасливе життя. Зі святом!

Короткі привітання з Медовим Спасом

З Маковієм! Нехай життя буде солодким, як свіжий мед.

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Бажаю миру, здоров’я, щастя та Божої ласки. Зі святом!

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Нехай кожен день приносить добро, гармонію та достаток.

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Щиро вітаю з Медовим Спасом! Нехай у домі панують любов і злагода.

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Бажаю сонячного настрою, міцного здоров’я та здійснення всіх бажань.

Побажання для рідних і друзів

Сьогодні особливий день, коли хочеться побажати найголовнішого: миру, сімейного затишку та душевної гармонії. Нехай кожен новий ранок починається з добрих новин, а всі труднощі залишаються позаду.

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Хай у вашому домі завжди буде достаток, на столі — запашний мед, а в серці — любов, віра та надія. Нехай Господь береже вас і ваших близьких.

Листівки з Маковієм

Листівки з Маковієм / © ТСН

Листівки з Маковієм / © ТСН

Листівки з Маковієм / © ТСН

Листівки з Маковієм / © ТСН

Листівки з Маковієм / © ТСН

Листівки з Маковієм / © ТСН

Листівки з Маковієм / © ТСН

Листівки з Маковієм / © ТСН

Листівки з Маковієм / © ТСН

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