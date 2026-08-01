ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
2 хв

З Маковієм 2026: найкрасивіші листівки та щирі привітання, які варто надіслати кожному

Медовий Спас, або Маковія, — одне з найтепліших літніх свят, яке об’єднує українські родини. Цього дня люди несуть до храму мед, мак, запашні трави та букети-обереги, а також знаходять час, щоб привітати рідних, друзів і колег добрими словами.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Красиві привітання з Медовим Спасом

Красиві привітання з Медовим Спасом / © pexels.com

Якщо ви шукаєте красиві привітання з Маковієм українською, теплі побажання чи листівки для близьких, ми підготували добірку, яка допоможе подарувати гарний настрій у святковий день.

Красиві привітання з Маковієм своїми словами

Нехай Медовий Спас принесе у ваш дім мир, достаток і Божу благодать. Бажаю міцного здоров’я, родинного тепла, щирих людей поруч та солодких моментів, які залишаться у пам’яті надовго.

***

Вітаю зі святом Маковія! Нехай аромат свіжого меду наповнює оселю затишком, а кожен новий день дарує приводи для радості, усмішок і добрих новин.

***

З Медовим Спасом! Бажаю, щоб серце завжди було сповнене любові, душа — спокою, а всі мрії здійснювалися легко, мов літній вітер.

***

Нехай Господь оберігає вашу родину від усіх негараздів, дарує сили, віру, натхнення та благословляє на щасливе життя. Зі святом!

Короткі привітання з Медовим Спасом

З Маковієм! Нехай життя буде солодким, як свіжий мед.

***

Бажаю миру, здоров’я, щастя та Божої ласки. Зі святом!

***

Нехай кожен день приносить добро, гармонію та достаток.

***

Щиро вітаю з Медовим Спасом! Нехай у домі панують любов і злагода.

***

Бажаю сонячного настрою, міцного здоров’я та здійснення всіх бажань.

Побажання для рідних і друзів

Сьогодні особливий день, коли хочеться побажати найголовнішого: миру, сімейного затишку та душевної гармонії. Нехай кожен новий ранок починається з добрих новин, а всі труднощі залишаються позаду.

***

Хай у вашому домі завжди буде достаток, на столі — запашний мед, а в серці — любов, віра та надія. Нехай Господь береже вас і ваших близьких.

Листівки з Маковієм

Листівки з Маковієм / © ТСН

Листівки з Маковієм / © ТСН

Листівки з Маковієм / © ТСН

Листівки з Маковієм / © ТСН

Листівки з Маковієм / © ТСН

Листівки з Маковієм / © ТСН

Листівки з Маковієм / © ТСН

Листівки з Маковієм / © ТСН

Листівки з Маковієм / © ТСН

Листівки з Маковієм / © ТСН

Листівки з Маковієм / © ТСН

Листівки з Маковієм / © ТСН

Листівки з Маковієм / © ТСН

Листівки з Маковієм / © ТСН

Листівки з Маковієм / © ТСН

Листівки з Маковієм / © ТСН

Листівки з Маковієм / © ТСН

Листівки з Маковієм / © ТСН

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
75
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie