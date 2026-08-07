Сколько украинцев готовы терпеть войну и когда ожидают завершения — опрос

Война в Украине продолжается / © Associated Press

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Почти половина украинцев ожидает, что война с Россией закончится не раньше второй половины 2027 года.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

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Согласно исследованию, только 21% украинцев ожидают, что война завершится хотя бы до конца этого года. Еще 15% ожидают завершения войны в первой половине 2027 года.

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45% ответили, что ожидают завершения войны либо во второй половине следующего 2027 года, либо позже.

Сколько украинцев готовы терпеть войну

С начала 2026 года социологи фиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть войну столько, сколько потребуется — от 65% в январе до 48% в апреле.

«В то же время между апрель и июль-август показатель вернулся до почти предыдущего уровня. В частности, сейчас 61% ответили, что готовы терпеть столько, сколько будет необходимо.

В то же время, сейчас более короткий период (несколько месяцев) называют 20% респондентов (в апреле было 29%), говорят в КМИС.

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Ранее сообщалось, что 61% украинцев поддерживают вариант прекращения огня по нынешней линии фронта, согласно которому в Украине близко к фронту размещаются войска стран Европы, которые в случае повторного вторжения будут отражать нападение. Категорически исключают этот вариант 33% украинцев.

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