Тепловой удар: как помочь и что делать, когда наступает жара

Тепловой удар возникает, когда внутренняя температура тела становится очень высокой / © Associated Press

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Тепловой удар — это самая опасная форма перегрева организма. У детей он развивается быстрее, чем у взрослых, и может представлять серьезную угрозу жизни. Он может случиться не только на улице под прямым солнцем, но и в душном помещении или в автомобиле.

Об этом пишет Cleveland Clinic.

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Тепловой удар может произойти в результате физической активности в жару (тепловой удар от физической нагрузки) или просто от слишком длительного пребывания в жаркой среде (классический тепловой удар без физической нагрузки). Возникают симптомы теплового истощения и признаки нарушения функции мозга, такие, как спутанность сознания, изменения поведения, дезориентация и неразборчивость речи.

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Тепловой удар является неотложным состоянием, требующим немедленного обращения за медицинской помощью. Самостоятельно можно переместить пострадавшего в прохладное место и использовать любые доступные средства для охлаждения.

Какие бывают тепловые поражения

Проявления тепловых поражений могут варьироваться от легких (тепловой гипергидроз) до тяжелых (тепловой удар). Все зависит от того, как человек переносит высокие температуры, ведь у каждого эта способность проявляется по-разному.

На реакцию на перегревание могут влиять общее состояние здоровья, вентиляция в помещении, водный баланс и адаптация к изменению температур.

Как уберечься от тепловых поражений

Вы можете снизить риск перегрева организма с помощью нескольких советов:

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Носите свободную одежду из натуральных тканей в жару

Всегда пейте достаточное количество воды

Поддерживайте в доме прохладную, комфортную температуру с помощью вентиляторов и/или кондиционеров

Найдите места, куда можно пойти в жаркую погоду, если в вашем доме слишком жарко

Ограничивайте или избегайте физической активности в жарких условиях. Если вы не можете этого избежать, делайте частые перерывы в тени или в прохладном помещении

Принимайте прохладный душ после пребывания на жаре

Напомним, летняя жара заставляет кондиционер работать почти без передышки, а счета за электроэнергию постоянно растут. Однако хорошая новость заключается в том, что сделать квартиру или дом более комфортным можно и без дорогостоящего ремонта или новой техники.

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