В Ужгороде 7-летний мальчик нашел на улице вейп и покурил: то, что произошло, шокировало медиков

Медики предупреждают об опасности вейпов / © pixabay.com

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Шокирующий случай в Ужгороде: семилетний мальчик Саша нашел вейп, покурил — и вскоре был госпитализирован в больницу. «Скорую» вызвали из-за его беспомощного состояния.

Журналисты разыскали медиков и полицейских, которые первыми обнаружили ребёнка, и восстановили подробности этой истории. Что именно вдохнул семилетний мальчик, насколько серьёзными могли быть последствия и почему вейп — это вовсе не безопасный пар в цветных обертках?

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Своевременно оказанная помощь и признание ребенка

Мальчик был в сознании и сам признался, что перед этим пользовался вейпом. Именно это, по словам врачей, позволило не потерять драгоценное время и спасти ребенка.

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«В нашу детскую больницу поступил ребёнок 7 лет. Его доставила бригада скорой помощи с жалобами на выраженное головокружение и ухудшение общего самочувствия. После того как врачи тщательно собрали анамнез, удалось выяснить, что ребёнок нашёл электронные сигареты и без ведома родителей воспользовался ими. После этого и появились вышеупомянутые жалобы», — рассказывает Таиса Шуберт, медицинский директор Клинической детской больницы КНП «Ужгородская городская многопрофильная клиническая больница».

Под наблюдением врачей мальчик пробыл сутки. На следующий день его отпустили домой.

На этот раз история обошлась без реанимации. Но медики не скрывают: решающим фактором стало то, что мальчик не промолчал, а взрослые сразу вызвали помощь. Еще несколько часов промедления — и клиническая картина могла бы быть совсем другой.

«Это очень важный момент, потому что сократилось время, за которое родители сразу отреагировали, вызвали бригаду скорой медицинской помощи и смогли сразу же оказать медицинскую помощь ребенку. Если бы, конечно, это было отложено во времени, то ситуация, возможно, была бы совсем другой», — отмечает Таиса Шуберт.

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Чем опасны вейпы для детского организма

Головокружение и слабость — лишь первые возможные признаки. При более высокой дозе состояние может стремительно ухудшаться. Отравление вейпами может усугубляться — и время работает против здоровья ребенка.

«В какой-то момент это может проявляться в виде легких симптомов — в виде легкого головокружения, тошноты или рвоты. Если вовремя не обратить на это внимание, то воздействие никотина, особенно если его было много, может усиливаться. И если обратились через сутки или чуть позже, то ситуация может быть несколько иной, чем в данном случае. Если речь идет об острых нарушениях, то это может повлиять на нервную, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Оно может сопровождаться головокружением, даже потерей сознания, тахикардией, тошнотой, рвотой, кашлем, одышкой», — предупреждает врач Таиса Шуберт.

Как устройство оказалось в руках 7-летнего Саши и реакция полиции

По предварительным данным полиции, мальчик нашел электронную сигарету прямо на улице. Кто её потерял или оставил там — пока неизвестно.

«Насколько мы сейчас понимаем, мальчик нашел эту электронную сигарету на улице. Именно так она оказалась у него в руках», — отмечает Анна Дан, начальница отдела по связям с общественностью ГУНП в Закарпатской области.

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Устройство с никотиновой жидкостью внутри стоит дешевле билета в кино, используется несколько дней и выбрасывается — на мусор, в траву, на тротуар. Миллионы таких флаконов каждый год оказываются там, где к ним может дотянуться любой.

Мать ребенка не дала полицейским конкретных объяснений. Правоохранители пришли к выводу: взрослые не обеспечили надлежащий присмотр за мальчиком Сашей.

«В настоящее время мы составили административное дело по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Это предусматривает, что женщина ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности», — сообщил Эрнест Завадский, пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Закарпатской области.

Об этом инциденте также сообщили в службу по делам детей. Если подобная ситуация повторится, наказание может быть более суровым, а сама семья — оказаться под постоянным контролем социальных служб.

«На этот раз в отношении родителей был составлен административный протокол, и им грозит штраф. Если такая же ситуация или похожая на неё повторится, то, конечно, речь уже пойдёт о более строгом наказании — это и более крупный штраф, и возможность применения судом других санкций. И, конечно, тогда уже речь пойдет о том, чтобы социальные службы взяли семью на учет. Этот учет будет сопровождаться постоянными проверками и посещениями. То есть семью берут под такой контроль», — добавляет Анна Дан.

Мифы о «безопасном паре» и нелегальном рынке

Но эта история — не только об ответственности родителей за одного конкретного ребенка. Она о предмете, который не только дети и подростки, но зачастую и взрослые воспринимают почти как игрушку.

Запрет на ароматизаторы должен был убрать с рынка именно то, что привлекает детей. Вместо этого он убрал с рынка тех, кто работал легально. Производители перешли на так называемые самосмеси: покупателю предлагают приобрести ингредиенты по отдельности — никотиновую основу, глицерин, ароматизатор — и смешать их самостоятельно. Осенью 2025 года эту лазейку закрыли отдельным законом. Однако жидкости с ароматизаторами никуда не исчезли.

«Детский организм, конечно, более чувствителен к воздействию никотина, чем организм взрослого человека. Особенно чувствительны нервная, дыхательная и сердечно-сосудистая системы. И поэтому у детей быстрее возникает никотиновая зависимость, даже если они всего лишь немного попробовали. Вейп — это вовсе не пар, как думают многие подростки и даже взрослые. Вейп — это химические вещества плюс никотин. Химические вещества там разные: диацетил, формальдегид. И все они оказывают негативное воздействие, особенно на легкие», — подчеркивает Таиса Шуберт.

Пар — это вода. А в вейпах нагревается жидкость, и в легкие попадает аэрозоль, состоящий из мелких капель никотина, глицерина, пропиленгликоля и продуктов их распада при нагревании.

Где дети берут электронные сигареты

Случай в Ужгороде выглядит исключительным лишь из-за возраста ребенка. Всё остальное в нём — типично. Полиция заявляет, что крупный бизнес перестал продавать несовершеннолетним: штрафы и перспектива лишиться лицензии оказались более убедительным аргументом, чем любая профилактика.

«Наши сотрудники ювенальной полиции на постоянной основе работают именно с продавцами этих товаров — как алкогольных, так и табачных. Это постоянные рейды, проверки, профилактические беседы, напоминания об ответственности, ведь речь идет не только о штрафе, но и, возможно, о лишении лицензии», — отмечает пресс-секретарь полиции Анна Дан.

Но это не означает, что количество детей, использующих вейпы, уменьшилось. Это означает, что канал, через который несовершеннолетние могут получить доступ к электронным сигаретам, сместился туда, где нет ни лицензии, ни кассового аппарата, ни ответственности.

«Мы же понимаем, что остаётся интернет, остаются социальные сети. И поэтому хотим подчеркнуть, что такое поведение формируется именно в семьях», — заключает Анна Дан.

«В целом с появлением этих устройств сложилась ситуация, когда у детей появилась возможная альтернатива. Случаи употребления детьми различных веществ фиксировались всегда, однако с развитием технологий устройств для курения это открыло несовершеннолетним различные способы получения этих устройств», — констатирует Эрнест Завадский.

Медики предупреждают об опасности

Семилетний мальчик пробыл в больнице всего одно сутки и вернулся домой. Он вовремя рассказал матери о том, что сделал, а врачи своевременно оказали помощь.

Но врачи предупреждают: при другой дозе, других обстоятельствах или нескольких часах промедления эта история могла бы закончиться совсем иначе.

Электронная сигарета, которую кто-то просто оставил на улице, оказалась в руках ребенка. Несколько детских затяжек — и вместо прогулки — скорая помощь и реаниматолог.

Ведь вейп — это не безобидный пар со вкусом арбуза или киви. И уж точно не детская игрушка.

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