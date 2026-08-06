Адская жара отступает: синоптик назвал дату похолодания

Собака. / © pixabay.com

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В Украине уже несколько дней идет сильная жара. Местами столбики термометров показывают отметки, приближающиеся к почти 40°. Впрочем, скоро в регионах станет свежее.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

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Синоптик предупредил, что 6 и 7 августа Украину покроет пик африканской жары. В некоторых регионах температура воздуха может достигать +40°C. В то же время в отдельных областях днем ожидается +35-38°C, а ночью -+21-23°C.

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В то же время, такая аномальная жара может завершиться резким изменением погоды. По словам Постриганя, столкновение горячих и холодных воздушных масс часто провоцирует сильные грозы, ливни, град и шквалистый ветер. Уже сейчас на синоптических картах фиксируют холодный атмосферный фронт, который постепенно приближается из Европы.

В пятницу, 7 августа, атмосферный раздел начнет проявляться по западу нашей страны. Атмосферное давление будет падать, увеличится облачность. Столкновение разных по свойствам воздушных масс станет «толчком» для развития гроз, ливней, града и шквалов. На смену раскалённому воздуху поступит более прохладный из акватории Балтийского моря. Температурный фон пойдет на убыль», — подчеркнул синоптик.

Уже в субботу 8 августа жара начнет отступать. Благодаря грозовым дождям воздух станет свежее: ночная температура еще остается высокой — +18-23°C, но днем ожидается более комфортная погода с показателями +25…+30°C.

Напомним, метеоролог Виталий Шпиг считает, что ожидаются кардинальные климатические изменения в Украине . По его словам, экстремальная жара до +40°C и выше уже не будет исключительным явлением и из-за глобального потепления такие температуры будут повторяться каждый год. Он называет это "новой реальностью" в ближайшее десятилетие.

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