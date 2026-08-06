В Ужгороді 7-річний хлопчик знайшов на вулиці вейп і покурив: те, що сталось, шокувало медиків

Медики попереджають про небезпеку вейпів / © pixabay.com

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Шокувальний випадок в Ужгороді: семирічний хлопчик Сашко знайшов вейп, покурив — і невдовзі був госпіталізований до лікарні. Швидку викликали через його безпорадний стан.

Журналісти знайшли медиків і поліцейських, які першими побачили дитину, та відновили подробиці цієї історії. Що саме вдихнув семирічний хлопчик, наскільки серйозними могли бути наслідки та чому вейп — це зовсім не безпечна пара в кольорових обгортках?

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Вчасно надана допомога та зізнання дитини

Хлопчик був притомний й сам зізнався, що перед цим користувався вейпом. Саме це, кажуть лікарі, дозволило не втратити дорогоцінний час і врятувати дитину.

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«До нашої дитячої лікарні поступила дитина 7-річного віку. Вона була доставлена бригадою екстреної швидкої допомоги зі скаргами на виражене запаморочення і порушення загального самопочуття. Після того, як лікарі ретельно зібрали анамнез, вдалося з’ясувати, що дитина знайшла електронні сигарети і без відома батьків скористалася ними. Після цього і з’явилися вищезгадані скарги», — розповідає Таїса Шуберт, медична директорка Клінічної дитячої лікарні КНП «Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня».

Під наглядом лікарів хлопчик провів добу. Наступного дня його відпустили додому.

Цього разу історія завершилася без реанімації. Але медики не приховують: вирішальним стало те, що хлопчик не промовчав, а дорослі одразу викликали допомогу. Ще кілька годин зволікання — і медична картина могла бути зовсім іншою.

«Це дуже важливий момент, тому що скоротився той шлях, коли батьки одразу відреагували, викликали бригаду екстреної медичної допомоги і змогли тут же надати медичну допомогу дитині. Якщо, звичайно, це було б відтерміновано в часі, то ситуація була б, можливо, зовсім іншою», — наголошує Таїса Шуберт.

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Чим небезпечні вейпи для дитячого організму

Запаморочення і слабкість — лише перші можливі сигнали. За більшої дози стан може стрімко погіршуватися. Отруєння вейпами має здатність наростати — і час працює проти здоровʼя дитини.

«В один момент це може бути легка симптоматика — у вигляді легкого запаморочення, у вигляді нудоти, блювання. Якщо на це вчасно не звернути увагу, то вплив нікотину, особливо якщо це було у великій кількості, може наростати. І якщо звернулися через добу або трошечки пізніше, то це може бути трохи інша ситуація, ніж у цьому випадку. Якщо це гострі порушення, то це може бути вплив на нервову систему, серцево-судинну, дихальну систему. Він може супроводжуватися запамороченням, навіть непритомністю, тахікардією, нудотою, блюванням, кашлем, задишкою», — попереджає лікарка Таїса Шуберт.

Як пристрій опинився в руках 7-річного Сашка та реакція поліції

За попередніми даними поліції, хлопчик знайшов електронну сигарету просто на вулиці. Хто її загубив або залишив там — досі невідомо.

«З того, що ми наразі розуміємо, хлопчик цю електронну сигарету знайшов на вулиці. Саме таким чином вона потрапила в його руки», — зазначає Ганна Дан, начальниця відділу комунікації ГУНП в Закарпатській області.

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Пристрій із нікотиновою рідиною всередині коштує дешевше за квиток у кіно, використовується кілька днів і викидається — на смітник, у траву, на тротуар. Мільйони таких флаконів щороку опиняються там, де до них може дотягнутися будь-хто.

Мати дитини конкретних пояснень поліцейським не надала. Правоохоронці вирішили: дорослі не забезпечили належного нагляду за хлопчиком Сашком.

«Наразі ми склали адміністративні матеріали за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це передбачає те, що жінка неналежно виконує батьківські обов’язки», — повідомив Ернест Завадський, речник Управління патрульної поліції в Закарпатській області.

Про подію також повідомили службу у справах дітей. Якщо подібна ситуація повториться, покарання може бути суворішим, а сама родина — потрапити під постійний контроль соціальних служб.

«Цього разу на батьків було складено адміністративний протокол і їм загрожує штраф. Якщо така ж ситуація або схожа на неї повториться, то, звісно, тут уже буде йтися про суворіше покарання — це і більший штраф, і можливість застосування судом інших санкцій. І, звісно, тоді вже буде йтися про те, щоб родину соціальні служби брали на свій облік. Цей облік буде супроводжуватися постійними перевірками, відвідуваннями. Тобто родину беруть під такий контроль», — додає Ганна Дан.

Міфи про «безпечну пару» та нелегальний ринок

Та ця історія — не лише про відповідальність батьків щодо однієї конкретної дитини. Вона про предмет, який не лише діти та підлітки, а часто і дорослі сприймають майже як іграшку.

Заборона смаків мала прибрати з ринку саме те, що приваблює дітей. Натомість вона прибрала з ринку тих, хто працював легально. Виробники перейшли на так звані самозаміси: покупцеві пропонують купити складники окремо — нікотинову основу, гліцерин, ароматизатор — і змішати самому. Восени 2025 року цю лазівку закрили окремим законом. Однак рідини зі смаками нікуди не зникли.

«Дитячий організм, звісно, більш чутливий до впливу нікотину, ніж організм дорослої людини. Особливо чутливими є нервова система, дихальна система та серцево-судинна система. І тому у дітей швидше виникає нікотинова залежність, коли вони навіть трошки спробували. Вейп — це взагалі не пара, як думають багато підлітків і навіть дорослого населення. Вейп — це хімічні речовини плюс нікотин. Хімічні речовини там різні: діацетил, формальдегід. І вони всі мають негативний вплив, особливо на легені», — підкреслює Таїса Шуберт.

Пара — це вода. А у вейпах нагрівається рідина, і в легені потрапляє аерозоль із дрібних крапель нікотину, гліцерину, пропіленгліколю та продуктів їхнього розкладу під час нагрівання.

Де діти беруть електронні сигарети

Випадок в Ужгороді має вигляд виключний лише через вік дитини. Усе інше в ньому — типове. Поліція каже, що великий бізнес неповнолітнім продавати припинив: штрафи й перспектива втратити ліцензію виявилися переконливішим аргументом, ніж будь-яка профілактика.

«Наші співробітники ювенальної поліції на постійній основі працюють саме з продавцями цих виробів — як алкогольних, так і тютюнових. Це постійні рейди, перевірки, профілактичні бесіди, нагадування про відповідальність, адже там не тільки штраф, а можливо, і позбавлення ліцензії», — зазначає речниця поліції Ганна Дан.

Але це не означає, що вейпів у дітей поменшало. Це означає, що канал, де неповнолітні можуть отримати доступ до електронних сигарет, змістився туди, де немає ані ліцензії, ані касового апарата, ані відповідальності.

«Ми ж розуміємо, що залишається інтернет, залишаються соціальні мережі. І тому хочемо наголосити, що ця поведінка формується саме в родинах», — підсумовує Ганна Дан.

«Загалом із появою цих приладів склалася ситуація з можливою альтернативою для дітей. Випадки вживання дітьми різних речовин фіксувалися завжди, однак із розвитком технологій пристроїв для куріння це уможливило в різні способи отримання неповнолітніми цих приладів», — констатує Ернест Завадський.

Медики попереджають про небезпеку

Семирічний хлопчик провів у лікарні лише одну добу і повернувся додому. Він вчасно розповів матері, що зробив, а медики вчасно надали допомогу.

Але лікарі попереджають: за іншої дози, інших обставин або кількох годин зволікання ця історія могла б мати зовсім інший фінал.

Електронна сигарета, яку хтось просто залишив на вулиці, опинилася в руках дитини. Кілька дитячих вдихів — і замість прогулянки швидка і реаніматолог.

Бо вейп — це не безпечна пара зі смаком кавуна чи ківі. І точно не дитяча іграшка.

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