"Відчуття наближення смерті": співачка Вояж заявила про "порчу" та як медики реагували на її стан

Оксана Вояж / © instagram.com/oksana_voyage/

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Українська співачка Оксана Вояж, яка на початку 2000-х стрімко набирала обертів у шоубізнесі, після зникнення зі сцени розповіла подробиці своєї недуги, яку раніш називала хворобою-фантомом.

За словами Вояж, все почалося зі специфічних застережень її масажистки про так звану «порчу» і «нападу» під час одного із сеансів. Співачка стверджує, що тоді їй довелося викликати карету «швидкої». Проте лікарі на обстеженні запевнили, що вона «здорова» і має «йти додому».

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«Масажистка була надчутливою. Вона піднесла до мене рамку й сказала: „Оксано, це у тебе не лікарське, йди до церкви, екстрасенсів чи біоенергетиків. У тебе пробоїна в аурі. Це схоже на порчу“. Я не звертала уваги, бо тоді ще добре почувалася. А потім на одному з масажів мені стало зле. Було відчуття, що помираю. Був напад. Серце вилітало», — шокувала зірка в інтерв’ю Марічці Падалко.

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Потім серцеві напади почастішали. Вояж зізнається, що серйозно взялася за чекапи і віддала за них «скрині грошей». Та медики продовжували «не розуміти, чого до них прийшла здорова людина». Зрештою, через місяць їй діагностували симпатоадреналовий криз.

«Простою мовою: адреналін сходить з глузду й зненацька відбувається його викид — ти чогось лякаєшся і стається серцевий напад. Це один з різновидів панічних атак. Це було понад 10 років тому. Тоді у мене було нормальне життя», — пояснила Вояж.

Оксана Вояж / © instagram.com/oksana_voyage/

Водночас артистка не приховує, що зверталася до різноманітних псевдонауковців, які, за її словами, «відмовлялися від неї», бо «все було дуже погано». Згодом Оксана сконцентрувалася на релігії й «ходила до церкви, як на роботу» більше, ніж пів року. Там, як стверджує зірка, вона познайомилася з жінкою, яка буцімто теж підтвердила, що «по ній пройшлися недобрі люди, але після 15-го причастя стане краще».

Як пригадує зірка, у той період її «нічого не могло порадувати» й найчастіше вона плакала від безконтрольності ситуації: «Я сама на себе злилася. Я плакала, бо боюсь і помираю. Вже ледь не казала, де мене поминати. Це повне відчуття наближення смерті».

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Втім, Вояж вирішила не здаватися, занурилася у вивчення різних джерел і, на щастя, хвороба-фантом відійшла. І зараз, озираючись назад, співачка вдячна за ті уроки, який подарував цей досвід.

«Я почала цікавитися, чому слово має таку матеріальну силу, як воно впливає на ауру. Такі сильні напади були пів року. Зараз не трапляється. Здолала все самотужки. І я вдячна за ту хворобу, бо вона мене багато чому навчила», — підсумувала артистка.

Нагадаємо, акторка Наталка Денисенко також скаржиться на тривале погіршення самопочуття. Нещодавно зірка звернулася до нетрадиційної медицини й показалася з десятками голок в обличчі на фото.

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