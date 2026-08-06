Смерть назавжди їх розлучила: як склалася доля Ротару, Кароль, Білоножко й інших після втрати коханих

Софія Ротару й Анатолій Євдокименко, Тіна Кароль і Євген Огір, Світлана і Віталій Білоножки / © ТСН

Реклама

В українському шоубізнесі чимало історій, коли смерть назавжди розлучила закоханих, а ті, хто залишився, змушені були вчитися жити без найдорожчої людини.

Втрата коханої людини стала важким випробуванням для багатьох українських знаменитостей. Комусь знадобилися роки, аби повернутися до творчості, хтось так і не наважився на нові стосунки, а дехто знайшов сили продовжити справу своєї другої половинки.

Реклама

Редакція сайту ТСН.ua зібрала непрості історії українських зірок та їхніх партнерів, які вмить залишилися без любові всього свого життя.

Реклама

Софія Ротару й Анатолій Євдокименко

Співачка прожила в щасливому шлюбі з музикантом, режисером і керівником ансамблю «Червона рута» Анатолієм Євдокименком 34 роки. На жаль, у жовтні 2002-го він помер у 60-річному віці після перенесеного інсульту. Після смерті чоловіка Ротару на деякий час скасувала концерти й майже припинила виступати, а згодом присвятила його пам’яті альбом «Єдиному». Відтоді артистка не вийшла заміж удруге й регурно вшановує пам’ять коханого.

Софія Ротару з чоловіком / © instagram.com/sofiarotaru.official

Тіна Кароль і Євген Огір

Чоловік співачки, продюсер Євген Огір, помер 28 квітня 2013 року після тривалої боротьби з раком шлунка. Йому було лише 32 роки. Тоді артистка залишилася сама з маленьким сином Веніаміном. Після трагедії Кароль повністю присвятила себе вихованню сина та творчості, неодноразово зізнаючись, що саме робота допомогла їй пережити найважчий період життя. Відтоді вона не повідомляла про новий шлюб і говорить, що її серце зайняте творчістю.

Тіна Кароль і Євген Огір / © vk.com/tinakarol

Віталій і Світлана Білоножки

Народний артист України Віталій Білоножко помер 9 січня 2024 року у віці 70 років. Причиною смерті стали ускладнення через хворобу серця. Для його дружини, співачки Світлани Білоножко, з якою вони прожили разом понад 40 років і спільно виступали, це стало аж надто болісною втратою. Вдова продовжує виступати, бере участь у благодійних заходах і з теплотою згадує чоловіка, наголошуючи, що й досі відчуває його підтримку.

Світлана та Віталій Білоножки

Руслана Писанка й Ігор Ісаков

Акторка та телеведуча Руслана Писанка померла 19 липня 2022 року в Німеччині. Причиною стала агресивна форма раку. Її чоловік Ігор Ісаков, з яким вони були разом майже десять років, дуже важко пережив втрату. Після смерті дружини він деякий час уникав публічності, а згодом почав ділитися спогадами про Руслану й розповів, що регулярно бачив її уві снах. Вдома вдівець перші роки залишав речі коханої на тих самих місцях, аби створювати ілюзію присутності. Зараз про особисте життя Ігоря нічого не відомо.

Реклама

Руслана Писанка й Ігор Ісаков

Ігор і Світлана Поклади

Композитор Ігор Поклад прожив у шлюбі зі Світланою понад 25 років. Саме вона була його найближчою людиною, музою та підтримкою, зокрема й у найважчі часи повномасштабної війни, коли подружжя пережило окупацію Ворзеля. Це підірвало здоров’я музиканта.

У липні 2025 року 83-річний Ігор Поклад помер під час однієї з атак РФ на Київщину через тривалу хворобу. Світлана важко переживає втрату чоловіка й ще на прощанні з ним пообіцяла опікуватися його творчою спадщиною та продовжувати справу.

Ігор і Світлана Поклади

Ніна Матвієнко й Петро Гончар

Народна артистка України Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року, лише за два дні до свого 76-річчя. Після смерті легендарної співачки її чоловік, художник Петро Гончар, залишився вдівцем після понад пів століття спільного життя. Подружжя мало чимало непростих криз і жило в останні роки співачки окремо, проте їм все ж вдалося примиритися і відновити спілкування.

Після прощення й смерті Ніни Матвієнко вдівець повернувся жити до будинку, де живе з родиною й пригадує Ніну як «особливу жінку». Митець торік говорив про плани створити «музей Ніни та її пісні». Тож рідні Ніни Митрофанівни продовжують берегти пам’ять про неї та її творчу спадщину.

Реклама

Ніна Матвієнко й Петро Гончар / © скриншот з відео

Кузьма Скрябін і Світлана Бабійчук

Лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року в автокатастрофі поблизу села Лозуватка на Дніпропетровщині. Його дружина Світлана Бабійчук, з якою вони були разом зі студентського життя, після трагедії майже повністю відмовилася від публічного життя.

Вдова продовжує опікуватися творчою спадщиною чоловіка та разом із донькою Барбарою бере участь в окремих заходах, присвячені його пам’яті. А на тему особистого життя та чи з’явився у неї новий обранець, вона відповідає лаконічно: «Знає тільки Бог».

Кузьма Скрябін і Світлана Бабійчук

ADAM і Саша Норова

Засновник і фронтмен гурту ADAM Михайло Клименко помер 7 грудня 2025 року у віці 38 років. Причиною смерті став туберкульозний менінгіт, із яким артист боровся понад два місяці й перебував у реанімації. Увесь цей час поруч із ним була дружина, його муза Саша Норова, яка докладала усіх зусиль для порятунку: збирала кошти й молилася.

Артистка тяжко переживає втрату кохання всього свого життя, з яким прожила майже 18 років. Нині вона самостійно виховує двох дітей, продовжує займатися творчістю та всіляко зберігає пам’ять про чоловіка. Пережити трагедію їй допомагають найрідніші та справа, якій вони з Михайлом присвятили життя.

ADAM і Саша Норова / © instagram.com/adamukraine

Ауріка Ротару й Володимир Пігач

2005 року від інсульту помер 45-річний чоловік співачки Ауріки Ротару — бізнесмен Володимир Пігач. Подружжя прожило разом понад 18 років і виховало доньку. Після втрати коханого артистка так і не вийшла заміж удруге. В інтерв’ю вона досі згадує чоловіка з великою любов’ю й говорить, що інших романів уже не планує.

Ауріка Ротару й Володимир Пігач / © aurika.com.ua

Катерина Мотрич і Юрій Феліпенко

Актор Юрій Феліпенко загинув 15 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на фронті. Захиснику України та зірці театру й кіно було 32 роки. За рік до загибелі Героя він одружився з ведучою та блогеркою Катериною Мотрич.

Зараз вдова тяжко переживає загибель коханого. Вона регулярно ділиться щемкими спогадами про чоловіка, ходить на кладовище, допомагає побратимам Юрія, бере участь у заходах із вшанування його пам’яті та відверто розповідає, що дотепер заново вчиться жити.

Катерина Мотрич і Юрій Феліпенко / © instagram.com/motrichka

Новини партнерів